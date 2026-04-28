La fábrica de hacer amigos deslumbra en La Marina

Fotos: Izet Morales

Los niños de la academia La Rumba soy yo conquistaron el parque La Aurora durante el Festival Internacional de la Rumba Guaguancó Matancero, con su maestría, disciplina y alegría.

Lo que el público disfrutó fue mucho más que pasos de baile: fue herencia, tradición e identidad. Bajo el lema que distingue a la academia —La fábrica de hacer amigos—, los más pequeños demostraron que la rumba no solo se goza, sino que también se construye desde la disciplina, la humildad y el respeto a los mayores; valores que la academia inculca como parte de su método formativo.

Ataviados con sus trajes, los niños ejecutaron secuencias que mostraron esa fusión: desde el toque de los tambores batá hasta la elegancia del guaguancó, todo con la frescura y la seriedad que los más pequeños pueden imprimir cuando aprenden con amor y rigor.

Uno de los momentos más aplaudidos de la tarde fue la presentación de los Diablitos, estos, con sus coloridos trajes y sus cencerros, se movieron con una energía traviesa y arrolladora. Sus saltos, contorsiones y gestos pícaros dejaron boquiabiertos a grandes y chicos. No solo dominaron el personaje con una precisión asombrosa, sino que supieron transmitir el carácter festivo y profundo de esa figura tan nuestra. Fueron, sin duda, la admiración de todos los presentes.

Los padres y vecinos que abarrotaban el parque aplaudieron cada coreografía, pero sobre todo celebraron ver a sus hijos danzar con seguridad, respeto entre ellos y una alegría contagiosa. En estos niños, que hoy se forman con tanto amor y disciplina, se tiene a quienes mantendrán viva la rumba.

Esta presentación demuestra que el futuro de la rumba matancera está en buenas manos: manos que saludan al tambor, que se extienden para hacer un amigo, y que se alzan con humildad para honrar a los mayores. ¡La rumba seguirá viva porque, mientras haya rumberos, no morirá!