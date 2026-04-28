Evocación a Guernica en el teatro Sauto, con los tacones de Novadanza

El taconeo de la Compañía Novadanza evocará el 29 de abril próximo, en el Teatro Sauto de la ciudad matancera, a la emblemática pintura «Guernica» del pintor y escultor español Pablo Picasso, inspiradora del espectáculo «Picasso en mi cuerpo», en ocasión del Día Internacional de la Danza.

Llevar el dolor plasmado en el lienzo al cuerpo, y convertir cada trazo en figura viva, procurará el estreno de la compañía nacida en el año 2018, con el propósito de fortalecer raíces y afianzar la tradición flamenca cultivada en la región yumurina.

Un homenaje al autor de obras como «Las señoritas de Aviñón, «Autorretrato» y «El viejo guitarrista» supone además «Picasso en mi cuerpo» que contará con vestuarios diseñados por Luis Manuel Valdés Llauger y confeccionados por Rosaida Llauger, así como también con la edición musical y arreglos de Raúl Valdés, versionados por Dernis Luis Pérez Sánchez.

La obra se divide en cuatro partes que se diferencian en cuanto a color, diseño y emociones, pues reviven no solo momentos y objetos del cuadro sino también sus historias que llegan hasta nuestros días, explicó Kenia Carrazana, directora de Novadanza.

Contamos además con el apoyo de Frank David Valdés en el diseño del cartel, Víctor Pérez Travieso en el diseño de luces, así como también con la exposición «Guernica la piel de un artista» a cargo de Adrián Gómez Sancho, todos amigos muy queridos dispuestos desde el inicio a formar parte de la puesta, refirió.

Con la dirección general de Kenia Carrazana, «Picasso en mi cuerpo» rendirá tributo desde las tablas a uno de los artistas plásticos más influyentes del siglo XX, en ocasión del aniversario 145 de su natalicio, a celebrarse el próximo 25 de octubre.

Lea también