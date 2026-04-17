René Fraga, un área para formar campeones

Cuando se habla de béisbol y softbol, dentro de la cabecera provincial, resulta obligatorio traer a colación el área del René Fraga. No solo por albergar año tras año los torneos de softbol comunitario, o servir de terreno de entrenamiento para diversas generaciones que han nutrido las filas de los equipos de béisbol de diferentes categorías.

El terreno de béisbol del mítico parque yumurino, perteneciente al Combinado Deportivo número 4 es cuna formadora de varios atletas que han engrosado las filas de los Cocodrilos de Matanzas.

Ante la imposibilidad de desarrollar competencias a nivel nacional, por el complejo escenario que enfrenta el país, varios estadios matanceros acogen la primera edición de la Copa Gerardo Rionda in Memoriam.

La iniciativa, rectorada por las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, en conjunto con los entrenadores de las diferentes categorías que intervienen en la competencia, rinde tributo al otrora jugador yumurino, quien falleció el pasado año.

En la lid intervienen conjuntos de las categorías 9-10 y 11-12 años. En la 9-10 participan las novenas Playa Azul, Playa Rojo, Jovellanos y Los Cometas; mientras que en la 11-12 pugnan por el título los equipos de Águilas del René Fraga, Desa Azul, Desa Rojo y Los Cometas.

Ni el fuerte sol ni la semana de receso escolar impidieron que las Águilas del parque René Fraga complementaran una nueva jornada de entrenamiento, de cara a estar en la mejor forma posible para recibir el venidero viernes a Los Cometas.

El timonel del seleccionado, Jorge Félix Milian Gómez, insistió en que la práctica contribuye a pulir deficiencias de cara a la competencia, a la vez que crea nuevas habilidades en los pequeños.

“La idea de la copa ha resultado muy beneficiosa, porque así los niños no pierden el trabajo que habíamos hecho y vienen más motivados a los entrenamientos. Esta categoría lleva mucho trabajo diario, ya que la constancia trae consigo resultados positivos.

“Con los muchachos trabajamos los fundamentos del béisbol, a diario, y dos veces en semana desarrollamos juegos tácticos, donde les explicamos cómo tienen que moverse en el terreno, dónde deben realizar las asistencias tanto los jugadores de cuadro como los jardineros y los lanzadores.

“El objetivo fundamental que tenemos ahora es conseguir el título de la Copa. En estas edades resulta fundamental el apoyo de los padres para que el niño pueda venir al área y no perder la forma física.

“Pese a la complejidad de la situación que afronta el país, que dificulta el tema de la movilidad, la totalidad de los muchachos está viniendo a entrenar y está participando en el torneo.

“Todos aquí somos una gran familia; entre los padres, los entrenadores y los peloteros tratamos de unirnos para que el trabajo salga lo mejor posible”.

El joven estratega tiene la tarea de concatenar los entrenamientos del equipo con su preparación como pelotero en activo, para futuros eventos con la selección municipal de primera categoría.

“Bueno, es muy difícil, porque tienes que tratar de mantenerte en forma y entrenar a los atletas. Entonces, la cosa de llevarlo a la par es muy compleja, porque tienes que entrenar, dedicarte tiempo a ti, pero también debes saber llevar tu rol como profesor.

“Ahora estoy entrenando por la tarde, y por la mañana entreno con los niños, para poder, más o menos, mantenerlos en forma”.

Jorge Félix describió como uno de sus mayores metas lejos del mundillo del bate, el guante y la pelota, el querer culminar la licenciatura en Cultura Física, para poder afrontar los retos futuros con una mayor preparación.

El béisbol en Matanzas necesita muchos más como Jorge Félix, que no se detengan en esa búsqueda incesante por elevar el nivel del pasatiempo nacional. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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