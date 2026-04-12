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Preseas de bronce para equipo Cuba de tenis de mesa

12 de abril de 2026 0 comment
Preseas de bronce para equipo Cuba de tenis de mesa

El tenis de mesa cubano sumó preseas en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Santo Domingo 2026, con las selecciones femenina y masculina alcanzando la medalla de bronce en la modalidad de dobles. El resultado confirma la presencia competitiva de la isla en el área, tras un recorrido sólido en la fase de grupos y los cruces eliminatorios.

El equipo femenino mostró dominio desde el inicio. En la etapa clasificatoria superó con autoridad a Santa Lucía y Guatemala, en ambos casos con marcador de 3-0. Ya en cuartos de final las cubanas mantuvieron el ritmo y vencieron a República Dominicana por idéntico resultado, asegurando su lugar entre las mejores duplas del torneo.

Por su parte, el conjunto masculino tuvo un camino más exigente en la fase de grupos. Cuba debutó con victoria 3-2 frente a Santa Lucía y luego se impuso 3-0 a Trinidad y Tobago, resultados que le permitieron avanzar. En cuartos de final, los varones elevaron su nivel competitivo y derrotaron con claridad a Costa Rica 3-0 para instalarse en la discusión de medallas.

A pesar de no alcanzar la final, ambos equipos lograron subir al podio con la medalla de bronce, resultado que refleja consistencia y capacidad de respuesta en momentos clave del torneo. La actuación colectiva dejó saldo positivo y evidenció potencial de crecimiento de cara a futuros compromisos internacionales.

Tras la competencia, la atleta matancera Rosalba Aguiar ofreció su valoración sobre el desempeño del equipo. “Hemos hablado bastante sobre la disposición a la hora de enfrentar cada partido, pero los rivales han venido con mucha intensidad. También hemos estado algo erráticos y, en la mayoría de los encuentros, jugando con el marcador en contra, forzando pelotas y siendo caprichosos en algunas jugadas”, señaló.

El calendario competitivo no se detiene para nuestra delegación, que tendrá acción en la modalidad individual a partir de mañana. Será una nueva oportunidad para ajustar detalles y buscar resultados que consoliden el desempeño mostrado en Santo Domingo.

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Sobre el autor: Maxdiel Fernández Padrón

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