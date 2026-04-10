Los Cocodrilos de Matanzas, monarcas del béisbol cubano, retomaron la preparación con vistas a la Liga Élite del béisbol cubano.

De cara a la justa, que aún no tiene una fecha oficial para su realización, lograron su boleto, además de los yumurinos, los equipos de Las Tunas, Industriales, Artemisa, Holguín y Mayabeque.

Los saurios desarrollan su etapa de alistamiento en el balneario de Varadero, bajo la mirada atenta del preparador físico Leandro Arco y el olímpico Jonder Martínez.

Con intensas sesiones de entrenamiento en arena y ejercicios encaminados a lograr la mejor condición de los atletas transcurre la preparación.

De cara a la competición veraniega, los saurios tendrán varias ausencias de peloteros establecidos como Yurisbel Gracial, el receptor Andrys Pérez y los lanzadores Yamichel Pérez, Yoennis Yera, Pedro Mesa y Armando Dueñas, todos por contrato.

Entre las incorporaciones para el campeonato que reunirá a los mejores seis clasificados de la Serie Nacional están los jardineros Dariel Rojo y José de Jesús Prens, el receptor Fernando Hernández y el joven serpentinero Haziel Suárez.

Matanzas alcanzó el título de la Liga Élite en su segunda edición tras derrotar en seis peleados desafíos al representativo de Artemisa.

Con vistas a homologar el resultado de la temporada 2023-2024, los reptiles engrasan la maquinaria para estar listos en cuanto se dé la voz de play ball. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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