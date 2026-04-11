Laina Pérez, capitana de los equipos Cuba de tiro, habla sobre la preparación para los Centroamericanos y del Caribe. «Le ponemos el corazón a muchos sueños, para alcanzarlos»

«El espíritu de entrenar al máximo para hacer un buen papel en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo, no ha decaído, a pesar de que, entre las dificultades enfrentadas por el país, a nosotros en especial nos afecta el transporte, por la lejanía del campo de tiro Enrique Borbonet».

Laina Pérez, capitana desde el 2013 de los dos colectivos de ese deporte, habló del empeño puesto por sus compañeros. Entre las casi 300 plazas de Cuba aseguradas al evento, esta especialidad cuenta con 21, distribuidas en nueve femeninas y 12 masculinas.

«Vamos día tras día a los entrenamientos, por nuestros propios medios, lo que hace bien difícil el trabajo, aunque mantenemos el interés y la entrega. En el programa estaban copas del mundo y una base en una sede foránea, pero no creemos que podamos cumplirlas, por la situación económica», apuntó.

–¿Cómo entrenan en medio del bloqueo arreciado de Estados Unidos?

–Eso ya no es una novedad. No tenemos posibilidad de adquirir municiones, implementos y otros recursos necesarios para la práctica, porque nuestra disciplina está entre las más perjudicadas por la escasez. En el Enrique Borbonet, la cancha de armas de aire de diez metros es la única que presenta condiciones para utilizarla.

–México, Colombia y Guatemala, entre otras naciones, son fuertes rivales ¿Podrán superar las cinco preseas de cada color ganadas en San Salvador-2023?

–En el mundo, desde hace unos años, se le está poniendo más dinero e intencionalidad al deporte. Cuando antes encontrábamos a tiradores individuales de calidad en algún que otro país del área, hoy vemos equipos completos bien preparados y ya los rivales no son pocos, por lo que nunca se deben subestimar. Esto complejiza alcanzar las medallas, al ampliarse el número de oponentes con alto nivel.

–¿A Santo Domingo llevarán una delegación de experimentados y noveles?

–En todos los equipos irán deportistas novatos y, aunque para la mayoría será su primera vez en una lid de esta magnitud, algunos han participado en el Panamericano Junior y en el clasificatorio de 2025.

–Si solo pueden entrenar, sin asistir a certámenes antes de los Juegos, ¿no es algo tedioso?

–Por supuesto. La mejor manera de alistarse para una justa es competir, por mucho que trates de simular el evento. Nunca es como la realidad cuando te estás jugando tantos sueños, tantas cosas importantes.

Tenemos la suerte de contar con el sicólogo y varios entrenadores, más otras personas implicadas en nuestra vida, que no se ven, pero nos apoyan. Hay un futuro de sueños y metas al que le estamos poniendo el corazón para alcanzarlos.

Laina Pérez ha participado desde el 2006 en cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe, y sus mejores dividendos los obtuvo en Veracruz-2014, al ganar oro en pistola a 25 metros, individual y por equipos, además de otra presea dorada en 10 metros por colectivo y la plata en la misma especialidad individual, actuación que la llevó a convertirse en una de las atletas más destacadas en la cita azteca.

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