Alumnos y profesores de la Escuela Taller Daniel Dall’ Aglio Graude, de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM), iniciaron hoy labores de restauración de la jardinería en el segmento peatonal de la Calle del Medio, en el Centro Histórico Urbano local.

Jorge Luis Galloso Moré, profesor de la Escuela Taller de Matanzas, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que los estudiantes de la especialidad Jardinería de Restauración, en ocasión de la Jornada Madre Agua – Madre Tierra, comenzaron labores de atención que sostendrán en lo adelante.

El ingeniero agrónomo argumentó que a partir de este momento, la Escuela permanentemente se ocupará de la atención de la jardinería de la calle del Medio hasta Santa Teresa, tramo que se convertirá en espacio para las clases prácticas y a la vez se procurará una incidencia positiva en ese espacio público sumamente popular, en la principal arteria comercial de la urbe de ríos y puentes.

Se realizaron hoy acciones de saneamiento como limpieza entre adoquines, recogida de basura dejada por transeúntes en las macetas que ornamentan la zona, atención a plantas dañadas y próximamente se procederá a sembrar nuevas especies.

Magalys Menéndez Peñate, especialista en Gestión Urbana de la Oficina del Conservador, comentó que también este martes se realizó un trabajo de sensibilización con transeúntes para fomentar la cultura de respeto sobre lo reglamentado en cuanto al tránsito en el área peatonal.

Las Regulaciones Urbanas Específicas para el centro Histórico de Matanzas aprobadas por la Asamblea Municipal del Poder Popular establecen para la zona Peatonal que la circulación en el área será solamente peatonal a excepción de situaciones de emergencia, y se llevarán de la mano los ciclos y ciclomotores en sus diversas variantes.

Prevista desde el 22 de marzo hasta el 22 de abril, la Jornada Madre Agua – Madre Tierra, coordinada por la Red de Educadoras y Educadores Populares Libélulas de Matanzas y sus aliados, incluirá además acciones de saneamiento en Medio 23, inmueble donde radicará la Casa de los Adolescentes, sesiones de yoga, un taller sobre ambientalismo político, y la presentación de la Red de reciclaje comunitario del proyecto Ecológico. (Por: Yenli Lemus Domínguez/Fotos de la autora) (Edición web Girón: Miguel Márquez Díaz)

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