Pepe en los ojos de Abrakadabra

Todo niño debería leer a Martí al menos una vez en la vida; mas, sentirlo resulta indispensable en la formación de valores, de esos capaces de realzar la propia existencia. La Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra conoce de esa premisa y, esta vez, llegó a Matanzas de la mano del Héroe Nacional, cuando cumplen años la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí.

El grupo cienfueguero, que acoge a niños y niñas entre siete y 17 años de edad, desde el escenario del Teatro Sauto (Monumento Nacional), supo evocar al Apóstol a través de textos tan familiares como «Abdala», «La Muñeca Negra», «Bebé y el señor Don Pomposo» y la «Carta a Manuel Mercado», así como frases incluidas en el ideario martiano.

«Pepe era una deuda pendiente de Abrakadabra, ir a sus textos, a la vida que habita en su obra, era necesario», expresó Roberto Novo, director de la agrupación teatral que celebró en Matanzas el aniversario 65 de Ejército Central, fundado el 4 de abril de 1961.

«Fue muy interesante montar la puesta con los niños, porque escogimos textos cercanos a ellos y sabíamos que iban a entenderlos y a recibirlos rápidamente», añadió Novo acerca de la función única regalada el jueves último a los estudiantes de las escuelas de la comunidad.

«Cuando se muere en brazos de la Patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin, con el morir, la vida» estremeció a los presentes, mientras la magistralidad de los pequeños hacía brotar lágrimas en el auditorio, no moría Martí, quedaba plantada una semilla eterna, regada por la infancia.

«Ese hombre de la Edad de Oro es mi amigo» afirmaron ellos y también los pioneros que allí reconocieron cada poema y frase revivida, desde la entrega y la responsabilidad que merece la obra del más universal de los cubanos.