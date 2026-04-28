Sindicato de la Cultura enfatiza disposición a desfilar el 1 de Mayo

Trabajadores del Sindicato de la Cultura enfatizaron hoy, durante plenaria con iniciativa artística en esta ciudad, su disposición a desfilar el venidero 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en apoyo al socialismo y en defensa de la Patria.

En la actividad realizada en el céntrico Parque de La Libertad, participaron además estudiantes de las escuelas de arte, proyectos socioculturales, y las familias de los artistas que intervinieron en la conga que contagió con sus ritmos; aseguró Loismy Brito Hernández, secretaria del Sindicato provincial de Trabajadores de la Cultura.

Noslén González Sosa, subdirector provincial del ramo, comentó que ocuparán durante el tradicional desfile el bloque número seis, que abrirá con la Banda de Conciertos de Matanzas, acompañada de la vanguardia artística que también el primero de mayo llegará a las comunidades con propuestas diversas.

Lograr un grupo colorido y compacto es la apuesta de los más de 600 trabajadores que se preparan para alcanzar la categoría de destacado en la emulación sindical, adelantó González Sosa en conversación con la Agencia Cubana de Noticias.

Después de que concluya el desfile, en la plazoleta del Tennis, se prevé que el pueblo matancero disfrute de la Orquesta Pupi y los que Son Son; igualmente en el resto de los municipios se realizarán presentaciones de agrupaciones musicales y de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, añadió González Sosa.

Lea también