Apuestan en la CPA 13 de Marzo por el tabaco como renglón estratégico

En el asentamiento rural El Porvenir, los trabajadores de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 13 de Marzo, del municipio Unión de Reyes, mantienen activa su campaña tabacalera, en medio de un contexto marcado por limitaciones que no detienen el impulso productivo.

La siembra del tabaco avanza de forma sostenida gracias al esfuerzo diario de los campesinos, quienes reorganizan sus labores para enfrentar los obstáculos que se presentan en el proceso agrícola.

Según explicó Pedro Ríos Ramos, presidente de la cooperativa, hasta la fecha tienen sembradas dos hectáreas (h).

«El propósito fundamental consiste en ampliar las áreas cultivadas hasta alcanzar las 10 h, lo que permitirá incrementar los rendimientos y aportar mayores volúmenes a los compromisos productivos del territorio», añadió Ríos Ramos.

A la par de esta actividad, desarrollan iniciativas dirigidas a la siembra de cultivos de ciclo corto, alternativa que favorece la obtención de alimentos en plazos más breves y contribuye al autoabastecimiento local.

El trabajo en la CPA 13 de Marzo refleja una estrategia enfocada en la diversificación y el aprovechamiento eficiente de la tierra, con la mirada puesta en sostener la producción agrícola en cualquier escenario.