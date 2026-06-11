Autoridades sanitarias actualizan situación del sector en Matanzas

Las principales autoridades del sector de la Salud matancero actualizaron esta semana la situación de la provincia en cuanto a epidemiología, Programa de Atención Materno-Infantil (Pami) y los resultados de los nuevos protocolos de emergencia móvil.

Los municipios de Matanzas, Cárdenas, Jovellanos, Pedro Betancourt, Ciénaga de Zapata y Jagüey Grande se mantienen alertas con respecto a la hepatitis, aunque se percibe un constante descenso, y en algunos casos, se ha demostrado mediante investigaciones «in situ» un mal diagnóstico, al confundir sus signos con los de alguna enfermedad estomacal provocada por enterovirus, muy en boga por estos días.

En este sentido, se realizó un llamado a identificar correctamente los síntomas de estos molestos males, eso sí, nada peligrosos padecimientos: cuadros de diarrea y vómitos que cesan en 24 horas, con ligera fiebre que alcanza los 38 o 39 grados Celsius, para luego descender rápidamente junto al resto de las afecciones; no obstante, se enviaron muestras al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí para mayor especificidad diagnóstica.

Como ya se esperaba desde la llegada del calor y las lluvias, fueron detectados los dos primeros casos de dengue de la presente temporada en Matanzas, puntualmente, al sur del territorio, además de un número para nada despreciable de sospechosos, cuyo seguimiento se atiende por las autoridades con especial atención.

La situación del Pami se mantiene estable, caracterizada por un ligero decrecimiento de la tasa de mortalidad infantil hasta 7 por cada mil nacidos vivos; continúan las medidas preventivas contra decesos o recurrencias evitables, tanto de las madres como de los recién nacidos o lactantes, con énfasis en la atención primaria.

Similar objetivo persigue la reciente apertura de una sala miscelánea en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño, donde en estos momentos un equipo multidisciplinario atiende a más de 50 infantes menores de un año.

Por último, se informó una disminución significativa de las remisiones intermunicipales —52 pacientes menos que el mes anterior—, gracias a la correcta aplicación de los nuevos protocolos de emergencia móvil y la reducción del tiempo de respuesta de las ambulancias matanceras a 18 minutos, mejor resultado a nivel nacional; sin embargo, la situación continúa en estado crítico y se insiste en la necesidad de crear reservas de combustible gestionadas por los responsables de cada territorio, en vez de depender de un sistema de distribución provincial. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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