Energía solar respaldará servicios médicos en instituciones de Unión de Reyes

Varias instituciones del Sistema de Salud en el municipio de Unión de Reyes serán beneficiadas con la instalación de 10 kits de paneles solares, una alternativa energética que contribuirá a sostener servicios esenciales y a fortalecer el funcionamiento de los Cuerpos de Guardia en el territorio.

La información fue ofrecida por el director general de Salud en el municipio, Raydel Alejandro Sotés Carrera, quien explicó que los equipos serán colocados en centros estratégicos como el policlínico de Cidra, la extensión del Cuerpo de Guardia del policlínico Andrés Casallas en el poblado de Juan Gualberto Gómez, el policlínico José Machado, de Unión de Reyes, el hogar materno Celia Sánchez Manduley y el policlínico de Alacranes.

También se beneficiarán la posta médica de Bermejas y la extensión del Cuerpo de Guardia de San Antonio de Cabezas, además de las casas de abuelos del municipio. De acuerdo con el directivo, el objetivo es garantizar mayor estabilidad en la prestación de los servicios médicos, sobre todo ante las limitaciones actuales con el suministro energético.

Sotés Carrera señaló que estos sistemas aprovecharán la luz solar durante el día y permitirán almacenar energía para su utilización en horarios nocturnos. Con una capacidad aproximada de dos kilowatts, los kits posibilitarán mantener activos servicios vitales como Enfermería y los Cuerpos de Guardia, así como apoyar prestaciones de urgencia como ultrasonidos y exámenes básicos de laboratorio.

En el caso de las casas de abuelos y el hogar materno, la energía generada favorecerá el funcionamiento cotidiano de los centros, permitiendo el uso de ventiladores, televisores y otros equipos necesarios para la atención y el bienestar de los residentes. La introducción de esta tecnología contribuye, de igual modo, al empleo de fuentes renovables y a una gestión más eficiente de la energía en el Sistema de Salud local.

