Celebran en Matanzas Día del Jurista Cubano

Con las armoniosas melodías del Coro de Cámara de Matanzas iniciaron las celebraciones este 8 de junio en la urbe yumurina por el Día del Jurista cubano.

La icónica Sala de Conciertos José White devino sede de la efeméride que aglutinó a jueces, fiscales, abogados y demás juristas con meritoria labor, además de estudiantes de Derecho.

La fiscal provincial Yudelkys Arestuche Torres, en representación de los juristas matanceros, denunció las acciones más recientes de Estados Unidos contra Cuba, entre las que se encuentran las acusaciones contra el General de Ejército. «Estados Unidos no puede ejercer su jurisdicción en un asunto que ocurrió fuera del territorio de su estado y contra los nacionales cubanos. Este es un derecho soberano, exclusivo y absoluto que le asiste a nuestro estado en función de defender a su población y del cual hizo uso ante la violación de su espacio aéreo. Resaltar que el hecho no es una acción legal, es otra acción política para aumentar las presiones y sanciones que nos asfixian cada vez más.

Y, además, es parte de la narrativa fraudulenta que se quiere instalar en la ciudadanía estadounidense para justificar la agresión que pretenden contra nuestro pueblo. Por lo que, como juristas, ratificamos nuestro respaldo absoluto al general de ejército Raúl Castro Ruz, y nos alineamos irrestrictamente a la paz, a la solidaridad y a la coexistencia pacífica entre los pueblos», enfatizó.

En el encuentro fueron reconocidas las delegaciones de base de la Dirección Provincial de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Provincial, así como los Bufetes Colectivos 1 y 2 de Matanzas, por los resultados en el año.

Agasajos recibieron, asimismo, los juristas con un quehacer intachable, entre ellos sobresalió la joven Adianes Borrego López, jefa del departamento de Defensoría de la Dirección Provincial de Justicia.

El máximo galardón que confiere la Unión de Juristas de Cuba en el territorio, por la Obra de la Vida, fue conferido a Alina Domínguez García, con una amplísima trayectoria en la Fiscalía Provincial, en lo referente a la protección de la familia y especialmente los menores de edad. El lauro también fue conferido, postmorten, a la jueza matancera Nancy Valiente Montes de Oca.