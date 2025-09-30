Principal

Con buenos inicios campaña de frío en Unión de Reyes

La Empresa Agroindustrial Municipal de Unión de Reyes mantiene un desempeño favorable en la actual campaña de siembra de frío, según confirmó Javier Torrecilla Alonso, director en funciones de la entidad.

Al cierre de la tercera semana de septiembre, la siembra planificada de 901 hectáreas alcanzaba un 93 % de cumplimiento, aunque en la base productiva de la Empresa Victoria Girón reportaron algunas incidencias.

En esta etapa destacan los cultivos de tomate y frijol, mientras que el plátano extradenso avanza con cierto retraso, debido a las exigencias técnicas, la disponibilidad de riego y las afectaciones del servicio eléctrico en el territorio.

La campaña enfrenta como principal reto la escasez de insumos, en particular el combustible. Aunque no resulta indispensable para cada labor de siembra, su déficit repercute en el proceso, ya que en el 75 %de las áreas trabajan de manera mecanizada.

Ante la situación, recurren a la tracción animal e impulsan cultivos más rústicos, como plátano, malanga, boniato y yuca, los cuales requieren menos tecnología y a la vez garantizan alimentos básicos para la población.

La planificación de esta campaña contempla una superficie total de 5 335 hectáreas. Dentro de ellas, incluyen más de 1700 dedicadas al frijol, 700 destinadas al tomate, otras 700 para la yuca y entre 500 y 600 hectáreas de frutales.

Con estos resultados, la Empresa Agroindustrial Municipal de Unión de Reyes ratifica su compromiso de incrementar la producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria de la población, resaltó Torrecilla Alonso en un contexto marcado por limitaciones, pero también por alternativas creativas que garantizan el avance de la campaña. (Por: Roxana Valdés Isasi, colaboradora)

