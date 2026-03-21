Matanzas fortalece su preparación en Día de la Defensa

La provincia de Matanzas continúa perfeccionando su preparación defensiva en el marco de la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, con el desarrollo este viernes del Día Nacional de la Defensa en la zona de defensa 05, ubicada en el Consejo Popular Torriente, en el municipio de Jagüey Grande.

La jornada, que contó con la presencia del Presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo y del General de División Raúl Villar Kessell, Jefe del Ejército Central, se centró en elevar la cohesión de las estructuras de mando, las brigadas de producción y defensa, y los componentes armados y no armados del territorio, en función de responder con eficacia ante cualquier agresión.

El ejercicio comenzó con una reunión de la plana mayor de la zona de defensa, donde se puntualizaron las misiones a cumplir, se verificó el completamiento de las plantillas de las brigadas de producción y defensa, y se precisaron las funciones de los grupos y subgrupos en los diferentes escenarios de combate.

Durante el intercambio con los miembros de la plana mayor, el General Villar Kessell enfatizó que «lo más importante es definir dónde se protege a la población, cómo se evacúa y quiénes van a mantener la producción mientras otros defienden el territorio».

Advirtió además que «el ejercicio práctico y táctico tiene que parecerse a la zona de defensa y tiene que responder a la situación real que tiene el poblado», un principio que guía cada uno de estos entrenamientos.

Por su parte, Mario Sabines Lorenzo constató las alternativas que se buscan en Torriente para mantener las comunicaciones ante una posible agresión del enemigo, así como el funcionamiento de los diferentes subgrupos que integran el sistema defensivo local.

Las brigadas de producción y defensa desarrollaron varios ejercicios como parte de la preparación combativa. Entre ellos destacaron la clase combinada sobre parte material del armamento, el tiro, la preparación sanitaria, el lanzamiento de granada y la defensa del territorio ante un ataque enemigo. Cada uno de estos episodios prácticos demostró el nivel de entrenamiento alcanzado por los combatientes y la integración de los recursos humanos y materiales de la comunidad.

Un momento significativo de la jornada fue la participación de los niños de la escuela primaria local, quienes como parte de un círculo de interés de la Defensa Civil demostraron sus habilidades para la evacuación ante la alarma de ataque aéreo, confirmando que la preparación defensiva se cultiva desde las edades más tempranas.

La jornada culminó con un acto donde los participantes manifestaron su firme respaldo a la Revolución en un momento de creciente hostilidad desde el gobierno de los Estados Unidos. Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con «recuperar» el control de la isla y ha impuesto nuevas medidas de asfixia económica, fueron rechazadas por los combatientes y el pueblo, que reafirmaron su disposición a defender la soberanía nacional.

Estas actividades forman parte de un sistema de preparación sistemática que Cuba desarrolla para ganar experiencia en las respuestas a situaciones de riesgo y adoptar de forma oportuna las decisiones que llevan a la victoria. Los Días Nacionales de la Defensa constituyen una de las formas principales de materialización del carácter popular de la concepción defensiva cubana y son un complemento importante del sistema de preparación del personal.

(Con información y fotos de Pedro Rizo Martínez)