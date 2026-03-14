Realizan en Colón Día Nacional de la Defensa con demostración de capacidades organizativas y combativas

La Zona de Defensa 06 del municipio de Colón acogió este viernes las actividades centrales del Día Nacional de la Defensa, una jornada dedicada a comprobar las capacidades organizativas y de respuesta de las estructuras defensivas territoriales ante situaciones excepcionales, en el marco de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

El ejercicio fue presidido por el Jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kessell; el Jefe del Estado Mayor de la Región Militar de Matanzas, Primer Coronel Jorge Félix Meneses González; y el Presidente del Consejo de Defensa Municipal, Roberto Cárdenas Pomares, quienes constataron in situ el desarrollo de las acciones previstas.

Durante la jornada se desarrollaron diferentes episodios prácticos que evidenciaron la disposición combativa del territorio. El ejercicio mostró la cohesión de grupos y subgrupos, estructuras de mando, miembros de los componentes armados y no armados, y formaciones especiales, en el cumplimiento de las misiones asignadas.

Estas acciones se enmarcan en el sistema de preparación sistemática que desarrolla el país para ganar experiencia en las respuestas a situaciones de riesgo y adoptar de forma oportuna las decisiones que lleven a la victoria. Los Días de la Defensa constituyen una de las formas principales de materialización del carácter popular de la concepción defensiva cubana y son un complemento importante del sistema de preparación del personal.

En el acto de conclusión se reconoció a quienes se destacaron en la realización del ejercicio táctico-demostrativo, así como al Presidente de la Zona de Defensa 06, Jesús Yanes Barrios, por su liderazgo en la organización y ejecución de las actividades previstas.

(Con información de Iris Quintero)