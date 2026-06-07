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Campismo Popular Matanzas, listo para el verano

7 de junio de 2026 0 comment
Campismo Popular Matanzas, listo para el verano

La Empresa Provincial de Campismo en Matanzas está lista para asumir el sano esparcimiento del público este verano, aseguró José Ángel Yanyac Castillo, especialista comercial de la entidad.

El programa que propone Campismo Popular en Matanzas incluye actividades náuticas, juegos de dominó, rifas, fiestas nocturnas con karaokes y juegos clásicos infantiles.

Las cinco instalaciones de campismo popular están listas para prestar servicios en este Verano en Matanzas.

La población tiene opciones de pasadía o ciclos de reservaciones de lunes a jueves y de jueves a lunes durante los meses de junio, julio y agosto, explicó a la Agencia Cubana de Noticias.

Disponemos de las instalaciones Bacunayagua, Canímar Abajo, Faro de Maya, San Juan, la base náutica y La Arboleda; esta última con servicio de bicicletas acuáticas y paseo a caballo, precisó Yanyac Castillo.

Los claroscuros de los campismos matanceros

El especialista comercial aclaró que a diferencia del año pasado hasta la fecha no cuentan con servicio de transportación como consecuencia del déficit de combustibles que afronta el país, expresión de la política hostil del gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Para el verano 2026 la Empresa Provincial de Campismo en Matanzas trabaja en función de asegurar confort en las habitaciones, la logística y embellecimiento de fachadas y áreas de esparcimiento.

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Sobre el autor: Agencia Cubana de Noticias

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