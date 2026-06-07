Campismo Popular Matanzas, listo para el verano

La Empresa Provincial de Campismo en Matanzas está lista para asumir el sano esparcimiento del público este verano, aseguró José Ángel Yanyac Castillo, especialista comercial de la entidad.

El programa que propone Campismo Popular en Matanzas incluye actividades náuticas, juegos de dominó, rifas, fiestas nocturnas con karaokes y juegos clásicos infantiles.

La población tiene opciones de pasadía o ciclos de reservaciones de lunes a jueves y de jueves a lunes durante los meses de junio, julio y agosto, explicó a la Agencia Cubana de Noticias.

Disponemos de las instalaciones Bacunayagua, Canímar Abajo, Faro de Maya, San Juan, la base náutica y La Arboleda; esta última con servicio de bicicletas acuáticas y paseo a caballo, precisó Yanyac Castillo.

El especialista comercial aclaró que a diferencia del año pasado hasta la fecha no cuentan con servicio de transportación como consecuencia del déficit de combustibles que afronta el país, expresión de la política hostil del gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Para el verano 2026 la Empresa Provincial de Campismo en Matanzas trabaja en función de asegurar confort en las habitaciones, la logística y embellecimiento de fachadas y áreas de esparcimiento.