Trueque Verde, iniciativa ambientalista en Matanzas 

Trueque Verde, iniciativa conjunta de la Escuela Taller Daniel Dall´Aglio y de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM), supuso hoy un creativo saludo al Día Mundial del Medio Ambiente, en el inmueble ubicado en la Calle del Medio número 23, donde se erigirá la Casa de los Adolescentes.

Porque la naturaleza nos sostiene estamos aquí, ella lo es todo y tenemos que tratar de tener un equilibrio en las acciones que hagamos, sostuvo Magalys Menéndez Peñate, integrante de la Red de Educadores Populares Libélulas de Matanzas y especialista en Gestión Urbana de la OCCM.

Esta es nuestra actividad para honrar a nuestra naturaleza y es el compromiso a seguir organizándonos y trabajando en función de ella y por el bienestar de ella, enfatizó la Máster en Estudios Sociales y Comunitarios.

El Parque de la Rueda procuró ser punto de partida para la jornada que incentivó a niños, adolescentes y jóvenes de la urbe a aportar esfuerzos en el cuidado y protección del Medio Ambiente, a partir de iniciativas diversas pensadas desde la frescura y el entusiasmo.

Oportuna devino la cita para conocer, en voz de los integrantes del Círculo de Interés de la OCCM las experiencias vividas desde enero último durante los talleres, dispuestos a brindar las herramientas necesarias a niños y niñas de las escuelas de la comunidad, para fortalecer acciones en el cuidado del patrimonio cultural y natural en el Centro Histórico de esta ciudad.

Destacó además la presentación de un material audiovisual realizado por estudiantes de la Escuela Taller de Matanzas como resultado del Taller Escaramujeando entre Libélulas, que propició el conocimiento y la práctica de educomunicación.

Contó el encuentro con una representación del Grupo Científico Estudiantil Gestión Integral de Riesgo de Desastre de la Universidad de Matanzas, especialistas de la OCCM y el Grupo Teatral Castalia del Proyecto de Desarrollo Local Escuela Azul, Academia Acuática e integrantes de diversos círculos de interés.