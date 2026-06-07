Jhoen Lefont intentará dos records en dominio de balón en el agua

Jhoen Lefont, especialista cubano de dominio del balón en el agua, intentará el próximo miércoles establecer dos récords Guinness, en las modalidades de más toques con la cabeza en un minuto y en 30 segundos, respectivamente, en la piscina principal del habanero Hotel Nacional, en la capital.

Lefont, oriundo de la occidental provincia de Matanzas, explicó que primero buscará superar la marca vigente de 170 toques de balón con la cabeza en un minuto, primado que se encuentra actualmente en su poder, y luego irá por lograr la mayor cantidad de toques con la cabeza en 30 segundos, novedosa categoría aprobada en los últimos meses por Guinness World Record.

De acuerdo al sitio digital Jit el evento se organizó como antesala al Campeonato Mundial de Fútbol 2026, y contará con presencia de Giraldo Carrales, como homenaje a su hermano Raydel, figura emblemática del deporte de la bola mojada recientemente fallecido, gesto que Lefont considera justo y necesario.

Además, estarán presentes jueces oficiales, medios de comunicación, camarógrafos del Acuario Nacional, atletas activos, glorias del deporte cubano, huéspedes, familiares y amigos del recordista.

En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias el también integrante del equipo nacional de polo acuático a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 aseguró que, luego del doble intento de records, se unirá a la preparación de la selección cubana de polo, donde aspira a asumir mayor protagonismo después de recuperarse de una lesión.

En el clasificatorio a los Juegos, escenificado en Colombia hace un par de meses atrás, apenas pude aportar a la ofensiva por molestias en el codo derecho pero gracias a los profesionales de Medicina Deportiva ahora me siento mucho mejor, agregó el atleta, quien recordó que el evento de polo acuático comenzará en la capital dominicana algunas fechas antes de la apertura oficial, por lo que centrará la atención como nunca antes.