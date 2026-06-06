Conmemoran aniversario 65 del Ministerio del Interior en Matanzas

Fotos: Izet Morales

Más de seis décadas de lealtad infinita a la Revolución y de resistencia ante el enemigo conmemoraron esta mañana los combatientes del Ministerio del Interior (Minint) durante el acto provincial por el aniversario 65 de este órgano creado el 6 de junio de 1961.

Durante la ceremonia presidida por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista en la provincia y Marieta Poey Zamora, gobernadora provincial fueron ascendidos al grado de teniente coronel 21 oficiales. Además, se otorgó la condición Elogio de la virtud a 18 oficiales y la distinción por el Servicio Distinguido a otros nueve.

Asimismo, se entregó la condición Fieles a su legado del Centenario del natalicio del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz a 49 compañeros.

Organizaciones de masas, instituciones con un estrecho vínculo con el Minint, asociaciones y el Partido y el Gobierno, a nombre del pueblo matancero, entregaron reconocimientos a este órgano que durante 65 años ha garantizado la seguridad del Estado, el orden interior y la tranquilidad ciudadana.

Los combatientes del Minint arriban a un nuevo aniversario en un contexto complejo y de crecientes agresiones a la soberanía nacional, inspirados en el ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro y del General de Ejército Raúl Castro, quien recientemente cumplió 95 años.