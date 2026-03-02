En la mañana del 28 de enero de 1953, año del Centenario del Natalicio del Apóstol José Martí, a iniciativa del Gobernador Provincial Manuel Álvarez Díaz y otras autoridades civiles, eclesiásticas y militares; en la intercesión de la Vía Blanca con la Carretera Central, en Peñas Altas, era sembrado el árbol de la confraternidad americana.

Desde días antes, la prensa local, anunciaba la llegada a Matanzas, de tierra de las 21 naciones de América para la simbólica siembra; incluida, entre otras, la enviada desde Guatemala, por el presidente Jacobo Arbenz, obtenida de la casa donde viviera el Apóstol en esa nación.

La ceiba plantada estaba cercada por la reja de hierro que desde 1836 y por unos años, resguardó la escultura del rey hispano Fernando VII, en la otrora Plaza de Armas, actual Parque de la Libertad. Ese día era bendecida por el Obispo Alberto Martín Villaverde y el Padre Jenaro Suárez Muñiz, ante la presencia de representantes diplomáticos y bajo los acordes de los himnos nacionales de cada país americano, interpretados por la Banda de Música del 4to Distrito Militar.

Ceiba en el parque de La Fraternidad

El 2 de marzo del año siguiente, sobre las diez de la mañana, aterrizaba en el avión Guáimaro, por el aeropuerto de Varadero, el Presidente de la República Fulgencio Batista; acompañado, entre otros, por el General Francisco Tabernilla Dolz, jefe del Ejército Nacional.

Para la ocasión visitarían las obras del Canal de Paso Malo, en Varadero, se colocaría la primera piedra de la Ciudad Militar, futura sede del Regimiento 4 Plácido, y dejarían inaugurado el Parque de la Fraternidad. Este, en forma de triángulo, con jardines y una glorieta con columnas de granito, sostenía las 21 banderas y a su centro lucía un mapa de América, en el que estrellas bronceadas marcaban la capital de cada república. Además, lo engalanaba la pequeña ceiba enrejada.

Años después, era colocaba una imagen de la Virgen de La Caridad del Cobre, Patrona de Cuba; retirada en la década de 1970 y de la que, por cierto, no se supo más. (En coautoría con Clara Emma Chávez/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

