Postales Matanceras: Los frascos de Sauto

En el año 1999, exploradores del grupo Manuel Santos Parga, colectaron en el basural colonial Las Palmas, enclavado en las afueras de la ciudad yumurina, dos pequeños e interesantes frascos medicinales.

De vidrio azul oscuro, cilíndricos, presentan inscrito a relieve: Dr. Sauto. Matanzas. Ambos pertenecieron a la farmacia La Central, fundada en 1838, en la calle Ricla (Medio) número 15, por el Dr. Ambrosio de la Concepción Sauto y Noda.

El propio año del hallazgo los envases fueron donados al entonces historiador del Teatro Sauto, Fernando López Duarte, quien los ubicó en la Sala de Historia del coliseo.

Desde entonces se exhiben como parte del patrimonio y los valores del emblemático teatro. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también