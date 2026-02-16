Para finales de marzo de 1924, la policía de Matanzas y Limonar, registraban en sus incidencias, misteriosos y continuos robos de centenares de gallinas, en el área comprendida de Lagunillas a Matanzas.

Pero como reza el viejo refrán, la avaricia rompe el saco, el sábado 22 de marzo, un pequeño camión, estaciona en el garaje de la finca Castillito, en la Carretera Central, en el barrio de Guanábana. Aquí sustraen cuatro gomas de Ford y varias herramientas.



Informada las fuerzas del orden sobre el misterioso camión, en la madrugada del martes 25, fue detenido en Limonar. Trasladados sus dos ocupantes a la jefatura policial para ser interrogados, Victoriano Díaz logra escapar, mientras su acompañante, Eladio Morejón, relataba hecho por hecho, todos los robos de las gallinas y declaraba dónde encontrar las gomas y demás objetos hurtados del garaje, los que eran ocupados en casa de su madre.



Victoriano y su entenado Eladio, vecinos ambos de Lagunillas, en su pequeño camión “fantasma”, con matrícula falsa del municipio Madruga, resultaron ser los autores del robo de las más de 600 gallinas. (Ilustración de Carlos Junior Hoyos)

