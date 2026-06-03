Bicicletas en Matanzas: ¿Servicio rápido a domicilio en 1885?

¿Sabías que en el Museo Farmacéutico de Matanzas se exhibe la bicicleta más antigua y mejor conservada de Cuba?. Data de 1885 y era usada por los mensajeros de esta antigua, bien conservada y cuidada Botica francesa para llevar los medicamentos a quienes no podían acudir a tan céntrico lugar.

Pues así, podemos decir que la mensajería a domicilio —o el delivery que conocemos hoy— ya se realizaba en la ciudad desde finales del siglo XIX.

La bicicleta fue inventada en 1817. En sus inicios era un vehículo de madera de dos ruedas, sin pedales, que se impulsaba empujando el suelo con los pies. El diseño que conocemos en la actualidad —con pedales, dos ruedas y transmisión por cadena— es precisamente el creado en 1885.

Hoy, cuando se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta (proclamado en 2018 por la Asamblea General de Naciones Unidas), los matanceros tenemos el privilegio de exhibir un ejemplar fabricado en la misma fecha de su creación. De factura norteamericana, se presenta desafiando el tiempo, muy próximo a la entrada del museo, mostrando con orgullo sus llantas de madera y gomas de caucho.