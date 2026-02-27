Champions League: duelos de alto voltaje en los octavos de final

Concluida la fase de play offs que definió a los ocho clasificados restantes, el sorteo de los octavos de final de la Champions League dejó cruces de peso y varias historias que se reactivan en el momento clave del torneo.
El camino hacia cuartos arranca con enfrentamientos que cruzan tradición, cuentas pendientes y aspiraciones renovadas.
El Real Madrid se medirá por quinta vez al Manchester City en la era reciente del certamen. Un duelo que ya es habitual en las rondas decisivas y que vuelve a poner frente a frente a dos candidatos naturales al título. La serie promete tensión táctica y máxima exigencia competitiva.
También habrá reedición de una final reciente: Chelsea contra Paris Saint-Germain. El equipo dirigido por Luis Enrique buscará cambiar la imagen dejada en aquel choque y dar un paso firme hacia los cuartos. Para ambos, la eliminatoria representa una oportunidad de validar proyecto en la escena europea.
El Barcelona volverá a encontrarse en esta edición con el Newcastle United, en una serie que ya tuvo capítulo previo en el torneo. Mientras, el sorprendente Bodø/Glimt intentará prolongar su recorrido histórico cuando enfrente al Sporting CP por un lugar entre los ocho mejores.
El cuadro se completa con cruces de alto perfil: Atlético de Madrid ante Tottenham Hotspur; Bayer Leverkusen frente a Arsenal; Atalanta contra Bayern Munich; y Liverpool ante Galatasaray.
Los octavos de final quedan definidos con una premisa clara: cada serie exigirá precisión, carácter y jerarquía para seguir en carrera. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
