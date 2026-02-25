Bodø/Glimt hace historia en la Champions League

El FK Bodø/Glimt está firmando la campaña más relevante de su historia en la UEFA Champions League. En su estreno en la fase de grupos, el club del norte de Noruega no se limitó a competir: impuso condiciones y alteró el guion previsto en un torneo dominado por potencias tradicionales.

El equipo noruego convirtió su estadio Aspmyra en un escenario incómodo para cualquiera. Allí derrotó 3-1 al Manchester City, con una actuación de intensidad alta, presión coordinada y eficacia en las transiciones. No fue un accidente; fue una declaración de capacidad competitiva.

Días después confirmó que no dependía solo del impulso como local. En el Metropolitano venció 2-1 al Atlético de Madrid, en un partido donde sostuvo orden defensivo y precisión en los momentos decisivos. Ese resultado lo colocó en zona de clasificación y cambió la lectura del grupo.

También sumó empates de peso. El 2-2 ante el Tottenham Hotspur y la igualdad frente al Borussia Dortmund mostraron un equipo capaz de manejar distintos ritmos de juego y competir lejos de casa sin perder estructura.

La exigencia del torneo dejó margen mínimo para el error. Cayó 3-2 ante la Juventus FC en un duelo resuelto por detalles y perdió 3-1 en Estambul frente al Galatasaray SK. Fueron derrotas ajustadas que no alteraron su identidad ni su propuesta ofensiva.

Ya en los play-offs, volvió a impactar con un 3-1 sobre el Inter de Milán en el primer cruce eliminatorio. El resultado lo dejó con ventaja para la vuelta y consolidó su condición de equipo incómodo para cualquiera.

Bodø/Glimt ha competido con disciplina táctica, velocidad por bandas y una presión adelantada que obliga al error rival. No especula, no se repliega en exceso y asume riesgos calculados, incluso frente a planteles de mayor presupuesto.

Su recorrido no responde a la casualidad, sumando puntos ante campeones recientes y aspirantes habituales al título. En una edición donde el margen es estrecho, el club noruego ha ampliado su techo competitivo y ha colocado su nombre entre los protagonistas del torneo.

Con una contundente actuación el Bodo no dejó margen a las dudas e hizo historia al clasificarse por primera vez entre los 16 mejores de la Champions, recibe mayor protagonismo al eliminar de forma directa al Inter de Milán, subcampeón de la última edición con marcador global de cinco goles por dos tras el reciente encuentro que acabó con dos goles por uno a favor el club noruego.

Lea también