Seguimiento de las medidas ante la contingencia energética

Esta mañana de sábado las principales autoridades de la provincia se reunieron, como resulta habitual, para realizar un seguimiento de las medidas que se toman para enfrentar la actual contingencia del país.

En el encuentro, presidido por Mario Sabines Lorenzo, Primer Secretario del PCC en el territorio, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del mismo, se puntualizaron las estrategias a seguir para mantener en funcionamiento los servicios básicos. Recordemos que en este momento el país sufre un complejo déficit de combustible.

Entre los asuntos tratados estuvieron la coordinación necesaria entre la Empresa Eléctrica y Acueducto y Alcantarillado. Esto ha permitido sostener los bombeos y hacer llegar el agua con más regularidad a zonas que en los últimos tiempos adolecían de este servicio.

A la vez, Sabines Lorenzo hizo hincapié en la necesidad de que los automóviles estatales ayudaran al transporte de la población. Aquellos que no cumplan con esto deben sufrir consecuencias y, por tanto, debe existir una vigilancia cercana al tema.

Poey Zamora, por otra parte, habló sobre la disciplina imprescindible sobre el poquísimo combustible que se le asigna a las entidades. Este viene con objetivos muy claros y no se puede utilizar en otros menesteres.

También se conversó sobre el cambio de la matriz energética en algunas instituciones como bancos, su avance y sus limitantes, para que puedan abrir a la población y cumplir sus funciones con la mayor normalidad posible.