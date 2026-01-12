Postales Matanceras: Majadores aborígenes

Una de las evidencias propias de los grupos aborígenes del mesolítico medio cubano o Ciboney Cayo Redondo son los majadores cónicos, trabajados en diversas rocas con la simetría y belleza propias de la tradición Banwaroide, que fueron incorporados posteriormente al ajuar de colectivos de mayor desarrollo.

Los majadores se utilizaban sobre lajas para machucar, macerar y triturar carnes, moluscos, tubérculos e, incluso, piedras tintóreas.

Se fabricaron en formas circulares, ovoideas, campaniformes y cónicas; estos últimos con tres partes bien diferenciadas: cuerpo, base y cima.

Resulta significativo que un alto porcentaje de piezas de la tipología cónica fuera elaborado en basalto rojo, roca ígnea de gran dureza que adquiere una tonalidad púrpura debido a la oxidación del hierro que contiene, lo cual demuestra los conocimientos del fabricante en la selección de la materia prima y en la elaboración de determinados utensilios.

