La Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) en Matanzas efectuó la premiación del Salón Provincial de Invierno, cita que en esta edición dedicó el quehacer creativo al Día del Amor y la Amistad.

Antonio Enrique Pérez Marrero, presidente de la ACAA en Matanzas, significó en la inauguración que el salón constituye el primer concurso del año para los artesanos del territorio.

Subrayó el esfuerzo colectivo en la selección y montaje de las piezas, en espera del Día Internacional del Artesano a celebrarse el 19 de marzo y como antesala de las actividades por el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

El jurado otorgó el Primer Premio a la obra número 36, Espíritu del bosque, de Adolfo Gómez Robaina, quien recibió diploma acreditativo y una pieza elaborada por el artesano Duniel Valera especialmente para el Salón.

El Segundo Premio recayó en Dos Aguas (obra número 7), de Azael Román del Pino, y el Tercer Premio en Divergent de Lía Sacarrent Roque; obtuvo mención la obra 29: Al parecer duele, de Ernesto Cruz.

La jornada inaugural del Salón incluyó la actuación especial de la actriz y directora Fara Madrigal, quien presentó el unipersonal Carmen Flor de los recuerdos, pieza de su autoría que bajo la producción general de Alexander Rodríguez Castellanos y el diseño de vestuario y elementos teatrales de Juan Carlos Jiménez Huerta, devino homenaje a la memoria familiar y a las tradiciones.

El Salón Provincial de Invierno permanecerá abierto al público en la casa social de la ACAA y se inscribe en las acciones por el Día del Amor y la Amistad, fecha para la cual la Asociación tiene previsto inaugurar su terraza artesanal este 14 de febrero. (Texto por: Blanca Bonachea Rodríguez y Flavia Contreras Vega|Foto: Facebook El Artesano Artista/Edición web: Miguel Márquez Díaz-Girón)

