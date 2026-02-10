Matanzas Sub 13 lidera el zonal de fútbol

El zonal de fútbol continuó este domingo su segunda fecha en La Habana, con protagonismo para el equipo sub-13 de Matanzas. Los yumurinos volvieron a imponer su ritmo al vencer 2 por 0 al Portón, mientras Cárdenas superó con autoridad 5 por 1 a Centro Habana. En el otro duelo de la jornada, Mayabeque cedió 3 por 0 ante el conjunto La Habana.

Con estos resultados, los pupilos de Leonardo, representantes de Matanzas, marchan invictos y dominan la clasificación general. Acumulan 6 puntos, con 7 goles a favor y ninguno en contra, rendimiento que los coloca como líderes absolutos tras dos fechas disputadas.

Cárdenas ocupa la segunda posición, con 7 anotaciones en el torneo, 3 puntos y 1 derrota. Más atrás se ubica Centro Habana, tercero, con un balance de 4 goles marcados y 6 encajados, producto de una victoria y un revés.

Mayabeque aparece en el cuarto puesto, con 3 tantos a favor y 3 en contra, mientras el Portón es quinto, con 1 gol anotado, 5 recibidos y 2 derrotas sin conocer la victoria. Cierra la tabla el equipo La Hababa, aún sin goles a favor y con 6 en contra.

Los encuentros se desarrollaron en el terreno de La Polar, instalación nacional donde el vicepresidente de la federación de la disciplina compartió con los atletas y sostuvo un intercambio con los niños.

El certamen corresponde a la zonal de áreas especiales, sin participación de alumnos de la Eide, y refleja el trabajo de los profesores de las seis mejores áreas especiales del occidente en la categoría pioneril. La próxima fecha está prevista para el día 21 del presente mes en Mayabeque.