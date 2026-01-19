Fútbol: Inauguran en Matanzas torneo zonal Sub-13

El Ateneo de Matanzas Aurelio Janet Labra fue escenario de la inauguración del zonal nacional de fútbol categoría Sub-13, con la participación de equipos del occidente de Cuba. El certamen marca el inicio de una competencia destinada a fortalecer la disciplina en la base y evaluar el trabajo formativo de cada territorio, con Matanzas como anfitriona.

El torneo reúne a jóvenes talentos y sirve como plataforma para el desarrollo técnico y competitivo de la categoría. La presencia de selecciones y proyectos de la región occidental refuerza el carácter integrador del evento y su aporte a la detección temprana de jugadores.

El profesor Renier Fis Solís, referente del fútbol de base en Cárdenas, árbitro internacional y jefe de proyecto, lidera la iniciativa Niño por un Sueño, surgida para sostener la práctica del balompié infantil en un contexto económico complejo, con el respaldo de padres y entrenadores.

El campeonato alternativo tiene su sede inicial en el Ateneo de Matanzas y prevé extenderse a La Habana y Madruga. La propuesta apuesta por recuperar el fútbol de barrio, promover valores y crear oportunidades para que, a mediano plazo, los talentos puedan integrar selecciones provinciales y nacionales.

La idea tomó forma en julio, tras confirmarse la ausencia del campeonato nacional y la realización exclusiva del provincial. El consenso entre profesores de Matanzas y del occidente, junto al apoyo decisivo de las familias, permitió poner en marcha una competencia que reúne a seis equipos y se extenderá hasta marzo, con formato de todos contra todos, semifinales cruzadas y final en la sede del líder de la fase regular.

En el plano competitivo, el equipo Sub-13 de Matanzas debutó con autoridad al imponerse 5–0 a La Habana en el partido inaugural del zonal. El marcador evidenció la superioridad del conjunto yumurino y el aprovechamiento del trabajo previo al certamen.

Christopher Acosta Romero

Al término del encuentro, el entrenador Leonardo Torres Pérez destacó la eficacia ofensiva, la correcta interpretación de los planteamientos tácticos y la disciplina mostrada por sus jugadores. El colectivo técnico también enfoca su labor en la proyección individual de los atletas con mayores condiciones, con vistas a su inserción futura en estructuras de mayor nivel.

Dentro del plantel sobresale el guardameta Christopher Acosta Romero, evaluado positivamente, incluso, ante rivales de mayor edad. Según el cuerpo técnico, el resultado responde a un proyecto que busca devolver continuidad al fútbol en las categorías inferiores de la provincia y consolidar una base competitiva sostenible, centrada en el desarrollo integral de los atletas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

