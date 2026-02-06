Debates sobre soberanía alimentaria y energética en Pleno del Partido de Perico

«Este combate tenemos que entender que es de todos, y solo con la unión de todos saldremos adelante», expresó el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, en el Pleno extraordinario del Comité Municipal del Partido desarrollado en Perico, donde se debatió sobre la defensa de la Patria, la búsqueda de alternativas para reanimar la economía, creación de condiciones energéticas relacionadas con el uso de fuentes renovables, estrategias para disminuir precios y la prevención del delito, entre otros temas importantes.

En la cita, desarrollada en la tarde de este jueves, igualmente se profundizó en el papel de la militancia desde las organizaciones de base y la necesidad de fortalecer la unidad dentro del Partido; la atención a los jóvenes; y la necesidad de la adquisión de divisas para lograr la soberanía en los municipios. «Si no tenemos divisa no podemos avanzar, no podemos resolver los problemas que tiene nuestro pueblo», enfatizó Sabines Lorenzo.

En cuanto a estrategias alimentarias, Elsa Contino Montes, presidenta de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) José Martí, explicó que dicha CCS se trazó como meta la siembra de granos, como chícharo y garbanzo, para complementar parte de la canasta básica del municipio, mientras que en el área exportable apuestan por el boniato, su principal cultivo.

«Tenemos previsto poner en la cooperativa Ecoflow con paneles, para desconectarnos completamente del Sistema Electroenergético Nacional y dejar de ser un gasto para el país», enfatizó.

Iguales medidas se toman en la CCS Mario Muñoz, donde además, según explicó su presidente Eloy González Ruiz, se están dando los primeros pasos para la ceba de toros y búfalos.

En rublos exportables y ventas en divisa anda inmersa la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Alberto Delgado. «Estuvimos en noviembre pasado en el Mariel para contratar carne de cerdo en trozos, que ya debemos estar vendiendo en divisa en marzo o abril. También tenemos 11 hectáreas (ha) de tabaco sembrado en la CPA que será escogido y 132 ha de frijoles que debemos vender al Cimex en porciones pequeñas de aproximadamente 2 kg. Por otro lado, en materia de energía, tenemos un proyecto con el banco para montar los paneles solares», refirió en el pleno su presidente Ángel Pérez Rodríguez.

En 2025 las dos empresas municipales de Perico cerraron con utilidades, se cumplió la campaña de primavera al 108 % y la entrega de leche al 102 %. Entre lo positivo del período sobresale la disminución del delito en 57 hechos con relación al año anterior, aunque incrementaron en seis los hechos contra el ganado y en nueve contra las bodegas. Se instalaron 52 módulos de paneles solares a trabajadores del sector de Salud pública, Educación y Educación Superior. Además, se instalaron en el municipio 329 kW de energía en el sector productivo estatal, con énfasis para la producción de alimentos y bombeo de agua a la población.

«Queda muy claro que tenemos que hacernos más fuertes sobre todo el Partido como fuerza rectora de toda la sociedad, para poder influir. Tenemos entonces que crecer en militancia, en las estructuras y la comunicación institucional, porque no es solo serlo, debemos parecerlo también en tiempos de ataques mediáticos y noticias falsas que buscan confundir y colonizarnos mentalmente», consideró Sabines Lorenzo en las conclusiones del Pleno. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

