Matanzas define comisión para estudio de circunscripciones de cara a próximas elecciones

En un paso fundamental para la organización de los próximos comicios, quedaron constituidos en Matanzas los integrantes de la comisión de estudio de las circunscripciones electorales.

Este grupo de trabajo, de acuerdo con Israel Baró Ramos, funcionario del Comité Provincial del Partido, tiene la responsabilidad de «analizar la demarcación territorial para las elecciones de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, garantizando que el proceso refleje con precisión la estructura y necesidades de la población«.

Baró Ramos destacó además que la comisión trabajará en la revisión y adecuación de las circunscripciones, la unidad básica del sistema electoral cubano. «Cada circunscripción elige de forma directa y secreta a su delegado o delegada ante la Asamblea Municipal, por lo que una delimitación precisa es esencial para la representatividad. Este trabajo preparatorio es la antesala del proceso de nominación de candidatos por las asambleas de vecinos«.

La provincia de Matanzas tiene un vínculo histórico fundacional con el sistema del Poder Popular, siendo escenario en 1974 del experimento pionero que dio vida a estas instituciones. Como recordara el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en aquel momento, se trataba de un «importantísimo experimento revolucionario», acogido con entusiasmo por el pueblo matancero.

Hoy, la estructura municipal en la provincia se organiza en consejos populares y, dentro de estos, en circunscripciones. La comisión recién constituida deberá velar por que esta compleja y vital organización territorial esté debidamente actualizada.

«El trabajo de esta comisión sienta las bases para un proceso electoral que, según el cronograma nacional, conducirá a la elección de delegados municipales. Su labor técnica es crucial para asegurar que todos tengan un espacio claro y equitativo para ejercer su derecho al voto libre, directo y secreto, tal como está establecido«, concluyó Baró Ramos.

