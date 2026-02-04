Leones y Cocodrilos retoman hoy pulso semifinal en el Latino

Después de las emociones generadas durante los dos primeros actos, Leones de Industriales y Cocodrilos de Matanzas retoman hoy desde el icónico estadio Latinoamericano, en esta ciudad capital, uno de los duelos de playoff de semifinales correspondiente a la LXIV Serie Nacional de Béisbol (SNB).

Para los azules que comanda Guillermo Carmona la reanudación de las hostilidades en el mítico Coloso del Cerro devendrá en oportunidad inmejorable para cambiar el curso del pareo, que actualmente favorece a los saurios por dos victorias a cero.

Remberto Barreto podría escalar en calidad de iniciador la lomita de lanzar por los locales, mientras el derecho del municipio Ciénaga de Zapata Pedro Mesa ya fue anunciado en ese rol por los discípulos de Armando Ferrer, en un escenario que de seguro tendrá en la afición a otro factor influyente en el resultado del desafío.

Para los de casa el reto radica en intentar producir a la ofensiva después de recibir 15 escones consecutivos y, además, frenar la demoledora artillería rival, al tiempo que los visitantes deberán imponerse a un feudo que suele ser hostil debido a la presión de la fanaticada, que suele reservar sus mejores concurrencias para partidos cruciales como el de este miércoles.

Leones y Cocodrilos, selecciones que destacan entre las mejores armadas del clásico cubano de bolas y strikes, se miden en una serie particular al mejor de siete desafíos en busca de avanzar a la discusión del título de Cuba, esquivo para los capitalinos desde hace 16 años y para los rojos desde 2020.

Por la otra semifinal de la Serie 64 el actual monarca de la Isla, Leñadores de Las Tunas, avanza con paso firme (2-0) sobre su similar de Cazadores de Artemisa, cotejo este que volverá a la acción desde mañana jueves, tras el descanso-traslado de la jornada corriente.

Lea también