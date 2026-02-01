El MVP regresó justo a tiempo. Fotos: Tomadas de La Banda Yumurina

La Serie Nacional número 64 no fue del todo buena para el jardinero José Amauri Noroña. Tras ser reconocido como mejor jugador del pasado clásico doméstico de las bolas y los strikes, el natural del municipio Colón vivió una contienda compleja.

Durante una buena parte de la fase clasificatoria de la serie 64, el colombino estuvo jugando con molestias o lesiones. Ante la necesidad del conjunto rojo y amarillo, jugó la primera base, función en la que los amantes del béisbol de la Atenas de Cuba no están acostumbrados a verlo.

¡Cómo la vida en varias ocasiones da revancha! El tiempo pasó y en los cuartos de final frente a los Gallos de Sancti Spíritus fue uno de los peloteros claves para la causa de los dirigidos por Armando Ferrer.

En 12 veces oficiales al bate, disparó siete inatrapables, para exhibir robusto promedio de 583, con un promedio de embasado (OBP) de 737; además,conectó tres dobles y dos cuadrangulares.

Sobre su repunte a la ofensiva en un tramo crucial de la temporada, donde la calidad se aglutina mucho más, y sus aspiraciones con la novena matancera en lo que resta de Serie Nacional, dialogó en una reciente entrevista.

—La etapa regular del campeonato no fue lo que se esperaba luego de tu excelente campaña pasada; las lesiones te golpearon bastante, ¿en qué estado físico te encuentras para enfrentar la postemporada?

—Ya estoy recuperado, gracias a Dios. Cuando acabó la subserie con Cienfuegos y comenzaron los juegos pendientes, trabajé en la recuperación delas lesiones y, bueno, ya se ha visto el resultado.

—Tu fuerza al bate es conocida por todos los seguidores de los

Cocodrilos, pero en los últimos partidos se te ha visto chocar muy bien la

bola. ¿Realizaste alguna preparación especial durante este impás que

tuvo el torneo?



—Sí, hacer el ajuste, como entrar un poco más en tiempo a la hora de batear,

gracias a los consejos de mi compañero Yurisbel Gracial y los entrenadores,

que me han ayudado muchísimo.



“El mismo Ariel Martínez también me ha apoyado en mejorar la mecánica de

bateo. Y nada, toca seguir haciendo los ajustes pertinentes para seguir

produciendo para el equipo”.



—Mencionabas que el conjunto tiene la posibilidad de contar con dos

figuras que han brillado en el béisbol foráneo, como Yurisbel Gracial y

Ariel Martínez. ¿Cuánto motiva tener peloteros de esta calidad en un

equipo?



—Es lo mejor que nos pudo pasar, son dos peloteros claves, dos figuras

importantes en el equipo, con mucha experiencia en el béisbol extranjero; son

dos motores impulsores que ayudan al equipo a salir adelante.



—Este año se te vio jugar en diferentes posiciones a la defensa, como en

primera base, no lo habías hecho tanto en los jardines por tema de lesión.

¿En qué posición se siente más cómodo José Amauri Noroña?

—En los jardines, ya que es la que he venido jugando desde pequeño; pero, mientras el equipo cuente conmigo, en cualquier posición que necesite, ahí estaré.

—Un mensaje para la afición matancera que confía en ustedes y está ansiosa de volver a verlos coronarse como campeones nacionales nuevamente en esta Serie Nacional.

—Que sigan apoyándonos, que vengan al estadio a apoyarnos, no a criticarnos, porque somos seres humanos; independientemente de ser jugadores de béisbol, somos seres humanos y todos queremos hacer las cosas bien, nadie quiere hacerlas mal.

“Ese es el mensaje, que vengan a apoyarnos en vez de criticarnos”.