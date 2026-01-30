Cocodrilos vs. Leones: un duelo que comienza en el pantano

El próximo domingo dará inicio la semifinal de la Serie Nacional número 64, y en el parque Victoria de Girón de la Ciudad de los Puentes rivalizarán los elencos de Cocodrilos de Matanzas y Leones de Industriales.

Sin miedo al equívoco, el enfrentamiento entre giraldillos y matanceros emergió en el panorama beisbolero nacional como un nuevo clásico de la pelota cubana, capaz de equipararse a los de antaño.

El antecedente histórico entre ambas selecciones data del primer juego de béisbol que se recoge de manera oficial en el país, el 27 de diciembre de 1874, en el que se enfrentaron La Habana Baseball Club y Matanzas BBC con victoria para los capitalinos, 51 corridas por 9.

Aunque mucho ha llovido desde entonces, el enfrentamiento entre Leones y Cocodrilos ha calado una huella importante dentro de la afición de ambas provincias.

En la época en la que los planteles eran dirigidos por Víctor “el Show” Mesa y Lázaro “la Aspiradora” Vargas, los cotejos entre ambos equipos cobraron muchísimo interés.

Gradas repletas tanto en el Victoria como en el Latinoamericano, aficiones que se desplazaban de una provincia a la otra para poder disfrutar de unos juegos que, más que partidos de pelota, eran una guerra sin cuartel en pos de conseguir el triunfo.

Esto se debió en buena medida al juego dinámico y atractivo que proponía Víctor con el equipo de Matanzas y a que Industriales, conjunto insigne de nuestro país, para bien o para mal, arrastra muchísimo público donde quiera que va.

El punto álgido de los enfrentamientos llegó en la semifinal de la serie 51, cuando el elenco de las letras góticas derrotó a Matanzas en siete peleados desafíos.

En el pareo histórico, los azules derrotan a los reptiles 115 victorias por 92, aunque la historia más reciente favorece a Matanzas, quienes los derrotaron tres desafíos por dos en la fase regular de la Serie Nacional 64.

Para agregarle más sazón al asunto, están los peloteros que han jugado con ambas franelas en nuestros certámenes domésticos. En el caso de la nave azul, en su plantilla tienen a dos matanceros, como son Ariel Sánchez y Roberto Álvarez, además del inicialista Yasiel Santoya, quien por mucho tiempo defendió la causa matancera.

En el caso de los dirigidos por Armando Ferrer, cuentan en su nómina con el diestro Noervis Entenza, quien por un tiempo fue serpentinero del elenco de la capital de los cubanos.

En una semifinal que a priori parece bastante pareja, las claves para alzarse con la victoria pasan por qué cuerpo de lanzadores se muestra más efectivo en esta instancia de la competencia.

Otro factor a tener en cuenta es la parte ofensiva. Ambos planteles tienen alineaciones bastante redondas, aunque los Industriales tienen una mayor profundidad en el banco para el momento de hacer cambios.

Matanzas tiene en la tanda del segundo al quinto bate ocupada por Hanyelo Videt, Yurisbel Gracial, Ariel Martínez y Eduardo Blanco, hombres que con un swing pueden cambiar la decoración del juego de béisbol.

La tropa de Guillermo Carmona, por su parte, tiene a Yosvani Peñalver como hombre proa, seguido del veterano Ariel Sánchez, que aporta experiencia al lineup, y Yasiel Santoya, el mejor bateador del conjunto en el playoff.

Un factor que puede ser clave es el tema experiencia, ambos planteles son equipos acostumbrados a jugar playoff a estadio lleno, pero, en una etapa donde la presión y la exigencia son mucho mas altas, la mayor experiencia de los peloteros azules puede ser decisiva.

La mesa está servida y la escena lista para que el próximo domingo se dé la voz de play ball en el coloso de la avenida Martín Dihigo y se desencadene todo el cúmulo de emociones que derivan de un Industriales vs. Matanzas, de un Cocodrilos vs. Leones.