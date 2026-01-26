Los Cocodrilos de Matanzas, primer clasificado a semifinales

La barrida sobre los Gallos de Sancti Spíritus confirmó al primer clasificado a semifinales y dejó una señal clara del momento físico de los Cocodrilos de Matanzas, capaz de sostener intensidad, concentración y ejecución durante toda la serie, sin caídas ni concesiones.

Ese estado atlético se tradujo en un béisbol ágil y preciso. La ofensiva respondió en los momentos decisivos, la defensa mantuvo solidez inning tras inning y el dugout sostuvo una dinámica estable, con jugadores activos en cada jugada y un control emocional de acuerdo con la exigencia de la postemporada.

En ese contexto destacó Hanyelo Videt, novato que asumió el reto con madurez. Su rendimiento fue constante, con turnos de calidad y lectura acertada de las situaciones de juego. El debut en playoffs lo encontró rápido de reflejos y firme de piernas, rasgos propios de un pelotero en plenitud física.

El director Armando Ferrer ha gestionado el fondo físico del plantel con inteligencia. Apostó por ajustes naturales y rotaciones oportunas dentro de una alineación profunda, permitiendo que cada bateador llegue fresco a sus turnos y mantenga el timing a lo largo de la serie.

La presencia de Gracial aportó equilibrio y liderazgo. Su impacto ofensivo elevó la presión sobre los lanzadores rivales y liberó responsabilidades en la alineación, una fórmula que exige respuesta física y mental, y que Matanzas ha asumido con solvencia, tanto en casa como fuera de ella.

La clave está en la mezcla. Jóvenes con energía sostenida y jugadores de experiencia que administran esfuerzos han construido un equipo compacto, con piernas vivas, brazos firmes y claridad táctica. Así, Matanzas llega a semifinales con el motor en altas revoluciones y la confianza de un grupo que responde cuando el calendario aprieta. (Foto: tomada de la página de Facebook de La Banda Yumurina/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también