Ultiman detalles selección cardenense de béisbol con vistas a torneo nacional de pequeñas ligas

La selección de béisbol de la categoría 13-14 del municipio de Cárdenas, que nos representará en el torneo nacional de pequeñas ligas de dicha categoría, ultima detalles de cara a la competencia.

El inicio de la competición está previsto para el día 31 de enero, cuando los peloteritos cardenenses rivalizarán con sus homólogos Huracanes de Mayabeque en sus predios del Pablo Avelino.

El mentor del conjunto, Dayán Santiago Barroso, enfatizó que representar a la provincia en un torneo nacional es un compromiso muy grande, por los resultados que tiene el territorio en estas categorías.

“Ahora mismo el equipo se encuentra al cien por ciento en la preparación física y en la etapa práctica; estamos terminando de pulir algunos detalles con vistas al torneo que arranca la semana próxima”.

Más de dos décadas transcurrieron para que un representativo del municipio pudiera alzarse con el trofeo de campeón provincial de las pequeñas ligas 13-14.

Dayán comentó que el camino hasta el título fue sumamente complejo. “En la primera fase le ganamos a Matanzas dos juegos y perdimos uno; ya sabíamos que si le ganábamos, teníamos un pie y medio dentro del campeonato de la Copa Provincial. Luego fuimos a Colón, donde tuvimos una actuación favorable y pudimos coronarnos”.

“Nuestra expectativa en el nacional es ir juego a juego, paso a paso; los muchachos son de una academia municipal, entonces de por sí van a tener un poco de presión en la competencia, pero nada, es jugar y, como les digo yo, ir a divertirse al torneo”.

Con la disciplina como premisa fundamental, los peloteritos del municipio de Cárdenas pulen deficiencias de cara a un torneo nacional en el que ingresan por primera vez en su historia, pero con el objetivo de poner el nombre de la provincia en alto.