Fotorreportaje

Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas

Periódico Girón 15 de mayo de 2026 0 comment
Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales

Aquellos que salvan vidas están prestos a dar las suyas, firmes y en guardia ante cualquier llamado de emergencia, como los hoy reunidos en el Cuartel de Bomberos de Matanzas.

No solo los que apagan incendios, sino también los profesionales de Salud y la Cruz Roja, rescatistas todos a su forma, según su formación y disciplina, rindieron parte durante el ejercicio Meteoro 2026.

Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales
Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales
Fotos: Izet Morales

Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales

Hasta esa histórica sede llegaron hoy autoridades territoriales, del Ejército y la Defensa Civil, para presenciar diversas muestras de preparación ante escenarios adversos.

Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales
Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales

Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales

La prontitud, el valor y el humanismo resaltan como las principales virtudes que demanda el rescatismo, más allá de las habilidades y recursos que para su pleno cumplimiento son necesarios. (Por: José Alejandro Gómez Morales e Izet Morales Rodríguez) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales
Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales
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Bomberos y rescatistas: el ejercicio de salvar vidas. Foto: Izet Morales

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