Meteoro 2026: La importancia de reducir riesgos

Ante la perspectiva de fenómenos meteorológicos e higiénico-sanitarios, inició hoy en Matanzas el Ejercicio de Acciones en Situaciones de Desastres Meteoro 2026.

En el 40 aniversario de la implementación de esta práctica en el país, su realización en la provincia contó con la presencia de las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial y del jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kessel.

En un año marcado por la presencia de El Niño, fenómeno concebible entre julio y diciembre, e inhibidor de potenciales ciclones, se pronostica la formación de 11 de estos organismos, dos de los cuales podrían superar la categoría 3 y clasificar como de gran intensidad.

Al respecto, el primer secretario del Partido y presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, alertó sobre la importancia de prevenir esa inminencia, aunque las posibilidades sean inferiores al año anterior.

«Porque una sola tormenta que nos pase por aquí sin un mayor abasto de agua, con grandes cantidades de basura aún por recoger, puede crear un efecto igual de nefasto«, declaró.

(En Desarrollo)

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