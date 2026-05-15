Unión Eléctrica: afectación de 1639 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1991 MW a las 21:20 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2112 MWh, con 200 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

Durante la madrugada de hoy se continuo el proceso de restablecimiento del SEN, quedando interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín, las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo se encuentran trabajando con microsistemas aislados, se estima su interconexión al SEN con la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton.

La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas es de 1241 MW, la demanda 2800 MW con 1565 MW afectados, para el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Se encuentra fuera de servicio la unidad 3 de la CTE Renté por la desconexión parcial del SEN.

Limitaciones en la generación térmica: 246 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé la entrada la unidad 6 de la CTE Mariel con 70 MW, la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton (en proceso de arranque), la unidad 3 de la CTE Renté con 50 MW y la entrada de 6 motores del emplazamiento de Moa fuel con 90 M.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1601 MW con una demanda máxima de 3220 MW, para un déficit de 1619 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1639 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también