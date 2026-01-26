Béisbol: Equipo juvenil entrena para próximo torneo nacional 

Como parte de la etapa de preparación especial con vistas al Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol, el elenco de Matanzas sostuvo un encuentro de preparación con el representativo de La Habana.

Los discípulos del estratega Víctor Cuba se impusieron en el desafío con marcador de ocho anotaciones por dos. También se jugó una entrada extra con regla de desempate, en la que Los Cocodrilitos lograron el triunfo, cuatro anotaciones por una.

Los reptiles fabricaron la primera anotación del cotejo en la parte baja de la segunda entrada y luego agregaron otras dos en la tercera; mientras los giraldillos ripostaron cuando pisaron la goma en dos ocasiones en la parte alta del cuarto capítulo.

Fotos: del autor

Por los vencedores destacaron a la ofensiva el primer bate, Daniel Lemus, quien se fue en el choque de 5-3, y el tercer madero, Anthony Navarro, quien bateó de 5-4, con un triple y cuatro remolques.

Por la novena de la capital, el más destacado madero en ristre fue el inicialista Anyelo Fleitas, con sencillo productor de dos carreras. El triunfo fue para el diestro Adiel García, quien trabajó por espacio de cinco entradas en las que enfrentó 19 bateadores, recetó cinco ponches, con dos bases por bolas y le fabricaron dos anotaciones limpias.

El torneo nacional para menores de 18 años está previsto para dar inicio en el venidero mes de marzo con la modalidad de burbuja, en la que todos los equipos de una misma zona se agrupan en una sola sede y juegan todos contra todos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

