El FC Barcelona Femenino gana su sexta Supercopa de España

El FC Barcelona Femenino se proclamó campeón de la Supercopa de España tras vencer 2-0 al Real Madrid en la final disputada este sábado. El conjunto azulgrana volvió a imponer su dominio en el Clásico y sumó un nuevo título a su palmarés.

La capitana Alexia Putellas fue decisiva al transformar un penalti en la segunda mitad, acción que tuvo que ser revisada por la árbitra Eugenia Gil Soriano en el monitor del VAR antes de señalar la pena máxima. Desde los once metros, la internacional española no falló y encarriló el triunfo culé.

El equipo, dirigido por Pere Romeu, mostró solidez defensiva, control del balón y mayor eficacia en los momentos clave del partido, ante un Real Madrid que compitió con orden, pero sin la profundidad necesaria para inquietar con regularidad la portería rival.

Con este resultado, el Barça Femenino alcanza 22 victorias en 23 enfrentamientos oficiales ante el conjunto blanco, una estadística que refleja su hegemonía en el fútbol femenino nacional en los últimos años.

La victoria permite al FC Barcelona revalidar el título de Supercampeonas de España y confirmar un fin de semana redondo para la entidad azulgrana, que celebró el trofeo tanto en la categoría femenina como en la masculina.

