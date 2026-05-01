Fotos: Raúl Navarro González

Con la bandera cubana como estandarte, esa que no ha sido jamás mercenaria, inició el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en Matanzas, donde más de 70 000 yumurinos desfilaron en la cabecera provincial respaldando su compromiso con el proyecto de nación socialista que construimos.

Manuel Marrero Cruz, miembro del buró político y primer ministro de la República, junto a Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia y Marieta Poey Zamora, gobernadora, así como Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno y organizaciones de masas.

Presiden el desfile, también miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, así como Héroes del Trabajo de la República de Cuba y destacadas personalidades de diferentes sectores de la provincia.

Con el entusiasmo propio de un pueblo que festeja los derechos conquistados y se crece ante las adversidades y hostilidades con dignidad, desfilan los sindicatos con iniciativas que reflejan la creatividad y resistencia del pueblo matancero, catalogado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz como laborioso, revolucionario y culto.

Esta mañana constituye una reafirmación de que los trabajadores y el pueblo de la Ciudad de los Puentes continúan avanzando en los programas que sustentan las transformaciones socioeconómicas y el desarrollo de la provincia, enfocados en las necesidades de la población y en el mejoramiento de las condiciones laborales y sociales.

Fotos: Jessica Acevedo

Porque la Patria se defiende, y en Cuba hay un pueblo de paz, pero listo para defender su soberanía e independencia, cerró el desfile el sindicato de trabajadores Civiles de la Defensa.

Marrero Cruz al pueblo de Matanzas en desfile: La fortaleza de la Revolución está en el pueblo

«Creo que los enemigos de la Revolución estarán más que claros de que este es un pueblo al que le falta electricidad, pero no nos falta luz porque sabemos lo que queremos y hacia donde vamos, a pesar de este bloqueo energético. Un país sin combustible es muy difícil, pero no imposible y lo estamos demostrando. Solamente se puede avanzar con un pueblo como el que tenemos, un pueblo victorioso, que lucha, que también sufre nuestros problemas.

Pero lo que ha sucedido hoy es una muestra para los enemigos de la Revolución, pero también un compromiso de seguir haciendo más. No nos vamos a rendir y vamos a seguir dando la pelea con el convencimiento de que junto al pueblo podemos seguir haciendo cosas diferentes, avanzando en la solución de los problemas. Enviamos una felicitación a todo nuestro pueblo y a su vez el compromiso de seguir luchando hasta la victoria siempre», expresó a la prensa el primer ministro de la República Manuel Marrero Cruz, al finalizar el desfile por el Primero de Mayo en Matanzas, en el que desfilaron alrededor de 70 000 matanceros en la cabecera provincial.