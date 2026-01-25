Desarrollan encuentro de preparación conjuntos de béisbol de Matanzas y Cárdenas

La víspera, la preselección de la categoría sub 15 se enfrentó al representativo del 13-14 años del municipio de Cárdenas sobre la grama del mítico estadio Palmar de Junco.

El tope, pese a recibir el calificativo de amistoso, tuvo el objetivo fundamental de evaluar disímiles parámetros de juegos de cara a venideros torneos nacionales.

Manuel Sánchez, director técnico del conjunto para menores de 15 años, señaló que desarrollar estos juegos de práctica es beneficioso para ambos equipos, ya que contribuyen en la puesta a punto de cara a la competencia.

“El béisbol es un deporte que combina la técnica con la práctica y poder jugar pelota es lo que les permite a los muchachos desarrollar las diferentes herramientas de juego”.

Manolito, como le apodan en el mundillo del béisbol al técnico yumurino, ponderó el meritorio papel de la selección de Los Cocodrilos frente a los Gallos espirituanos en el inicio del play off de cuartos de final.

“Muchos de los jugadores que integran la selección de Matanzas, como el caso del jardinero Hanyelo Videt y los hermanos Adrián y Andrys Pérez, fueron atletas nuestros; con sus ejemplos tratamos de transmitir a esta nueva hornada de peloteros que el entrenamiento diario tiene recompensa”.

Pese a ser un encuentro amistoso, se pudo apreciar muchísima combatividad en el terreno. La preselección sub-15 continúa su preparación rumbo al nacional de la categoría que se celebrará en el venidero mes de marzo.

Mientras que los cardenenses ultiman detalles para estar al máximo cuando el próximo 31 de enero se dé la voz de play ball en el Pablo Avelino y dé comienzo el torneo nacional de las pequeñas ligas para la categoría de 13-14 años