Una frase del refranero popular plantea en sus líneas: “Quien da primero da dos veces”, y el deporte, como la vida misma, se empeña constantemente en poner la frase en su sentido más práctico.

Cuando la víspera los Cocodrilos de Matanzas asestaron la primera mordida a los Gallos espirituanos, al derrotarlos con amplio marcador de 10 anotaciones por una, muchos de los conocedores de la disciplina se apresuraron a predicar la crónica de una muerte anunciada.

Para varias personas, las estadísticas son una métrica demasiado fría a la hora de hacer un pronóstico, pero si nos remitimos única y exclusivamente a los números, el pareo histórico en instancias definitivas entre Cocodrilos y Gallos favorece ampliamente al elenco occidental.

En cuatro enfrentamientos de playoffs previos a este, la historia favorece a los dirigidos por Armando Ferrer, quienes triunfaron en los cotejos de las Series 51, 52, 59 y 61.

Si tomamos en cuenta que la mayoría de los jugadores del elenco del Yayabo son noveles en esta instancia y tienen muy poco rodaje dentro de nuestra Serie Nacional, la experiencia es un hándicap en contra de los espirituanos.

Los saurios ganaron el segundo desafío del playoff con pizarra de 14 anotaciones por seis, destacando el poder de largometraje con el primer cuadrangular en la postemporada del fornido jugador de cuadro Yurisbel Gracial, y el primer y segundo bambinazo del jardinero José Amauri Noroña.

Más que una victoria, el triunfo de la nave roja y amarilla es una demostración de poderío y autoridad, porque de nada vale ser los favoritos en el papel si luego las cosas no salen sobre el diamante.

Ojo, estas dos victorias iniciales no pueden y no deben conducir a la confianza en que la tarea está finalizada, pues ahora los saurios emprenden carretera para, a partir del sábado, continuar la subserie en la valla de Los Gallos.

En el José Antonio Huelga, los muchachos de Liusvany Meneses tienen a su favor el factor de la localía, además de que podrán contar con dos de sus principales cartas en el picheo: los derechos Yankiel Mauri y Yanieski Duardo, quienes no pudieron ser utilizados en el Victoria de Girón tras lo rápido que se abrieron los marcadores.

Sin duda alguna, las sensaciones son muy buenas y al parecer Armando Ferrer junto al colectivo de entrenadores del conjunto dieron con la tecla adecuada para engranar experiencia y juventud en pos de un juego más vistoso y agresivo, como reclamaba la afición.

Hasta el out número 27 del último partido no hay nada escrito, pero con estas dos mordidas que los reptiles le asestaron a los gallos, tienen medio camino recorrido. ¿Veremos si el que da primero da varias veces? (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

