De Cuba

Quien da primero da dos veces

23 de enero de 2026 0 comment
Quien da primero da dos veces. Yurisbel Gracial al bate en segundo juego de los playoffs contra Los Gallos. Foto: tomada de la página de Facebook de La Banda Yumurina

Una frase del refranero popular plantea en sus líneas: “Quien da primero da dos veces”, y el deporte, como la vida misma, se empeña constantemente en poner la frase en su sentido más práctico.

Cuando la víspera los Cocodrilos de Matanzas asestaron la primera mordida a los Gallos espirituanos, al derrotarlos con amplio marcador de 10 anotaciones por una, muchos de los conocedores de la disciplina se apresuraron a predicar la crónica de una muerte anunciada.

Para varias personas, las estadísticas son una métrica demasiado fría a la hora de hacer un pronóstico, pero si nos remitimos única y exclusivamente a los números, el pareo histórico en instancias definitivas entre Cocodrilos y Gallos favorece ampliamente al elenco occidental.

En cuatro enfrentamientos de playoffs previos a este, la historia favorece a los dirigidos por Armando Ferrer, quienes triunfaron en los cotejos de las Series 51, 52, 59 y 61.

Si tomamos en cuenta que la mayoría de los jugadores del elenco del Yayabo son noveles en esta instancia y tienen muy poco rodaje dentro de nuestra Serie Nacional, la experiencia es un hándicap en contra de los espirituanos.

Los saurios ganaron el segundo desafío del playoff con pizarra de 14 anotaciones por seis, destacando el poder de largometraje con el primer cuadrangular en la postemporada del fornido jugador de cuadro Yurisbel Gracial, y el primer y segundo bambinazo del jardinero José Amauri Noroña.

Más que una victoria, el triunfo de la nave roja y amarilla es una demostración de poderío y autoridad, porque de nada vale ser los favoritos en el papel si luego las cosas no salen sobre el diamante.

Ojo, estas dos victorias iniciales no pueden y no deben conducir a la confianza en que la tarea está finalizada, pues ahora los saurios emprenden carretera para, a partir del sábado, continuar la subserie en la valla de Los Gallos.

En el José Antonio Huelga, los muchachos de Liusvany Meneses tienen a su favor el factor de la localía, además de que podrán contar con dos de sus principales cartas en el picheo: los derechos Yankiel Mauri y Yanieski Duardo, quienes no pudieron ser utilizados en el Victoria de Girón tras lo rápido que se abrieron los marcadores.

Sin duda alguna, las sensaciones son muy buenas y al parecer Armando Ferrer junto al colectivo de entrenadores del conjunto dieron con la tecla adecuada para engranar experiencia y juventud en pos de un juego más vistoso y agresivo, como reclamaba la afición.

Hasta el out número 27 del último partido no hay nada escrito, pero con estas dos mordidas que los reptiles le asestaron a los gallos, tienen medio camino recorrido. ¿Veremos si el que da primero da varias veces? (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también

Fútbol: Inauguran en Matanzas torneo zonal Sub-13

Maxdiel Fernández Padrón – El Ateneo de Matanzas Aurelio Janet Labra fue escenario de la inauguración del zonal nacional de fútbol categoría Sub-13, con la participación de equipos… Leer más»

Inauguran en Matanzas torneo zonal Sub-13 de fútbol Por Maxdiel Fernández Padrón El Ateneo de Matanzas Aurelio Janet Labra fue escenario de la inauguración del zonal nacional de fútbol categoría Sub-13, con la participación de equipos del occidente de Cuba. El certamen marca el inicio de una competencia destinada a fortalecer el fútbol base y evaluar el trabajo formativo de cada territorio, con Matanzas como anfitriona. El torneo reúne a jóvenes talentos y sirve como plataforma para el desarrollo técnico y competitivo de la categoría. La presencia de selecciones y proyectos de la región occidental refuerza el carácter integrador del evento y su aporte a la detección temprana de jugadores. El profesor Renier Fis Solís, referente del fútbol de base en Cárdenas, árbitro internacional y jefe de proyecto, lidera la iniciativa Niño por un Sueño, surgida para sostener la práctica del fútbol infantil en un contexto económico complejo, con el respaldo de padres y entrenadores. El campeonato alternativo tiene su sede inicial en el Ateneo de Matanzas y prevé extenderse a La Habana y Madruga. La propuesta apuesta por recuperar el fútbol de barrio, promover valores y crear oportunidades para que, a mediano plazo, los talentos puedan integrar selecciones provinciales y nacionales. La idea tomó forma en julio, tras confirmarse la ausencia del campeonato nacional y la realización exclusiva del provincial. El consenso entre profesores de Matanzas y del occidente, junto al apoyo decisivo de las familias, permitió poner en marcha una competencia que reúne a seis equipos y se extenderá hasta marzo, con formato de todos contra todos, semifinales cruzadas y final en la sede del líder de la fase regular. En el plano competitivo, el equipo Sub-13 de Matanzas debutó con autoridad al imponerse 5–0 a La Habana en el partido inaugural del zonal. El marcador evidenció la superioridad del conjunto yumurino y el aprovechamiento del trabajo previo al certamen. Al término del encuentro, el entrenador Leonardo Torres Pérez destacó la eficacia ofensiva, la correcta interpretación de los planteamientos tácticos y la disciplina mostrada por sus jugadores. El colectivo técnico también enfoca su labor en la proyección individual de los atletas con mayores condiciones, con vistas a su inserción futura en estructuras de mayor nivel. Dentro del plantel sobresale el guardameta Christopher Acosta Romero, evaluado positivamente, incluso, ante rivales de mayor edad. Según el cuerpo técnico, el resultado responde a un proyecto que busca devolver continuidad al fútbol en las categorías inferiores de Matanzas y consolidar una base competitiva sostenible, centrada en el desarrollo integral de los atletas.

Recomendado para usted

La experiencia se impuso a la juventud

La experiencia se impuso a la juventud

Cuba recibe nuevo donativo de arroz de China

Cuba recibe nuevo donativo de arroz de China

El out 27, ¿pero a la Serie Nacional?

El out 27, ¿pero a la Serie Nacional?

Sobre el autor: George Carlos Roger Suárez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *