Matanzas impone su ley en el Pantano

Los Cocodrilos de Matanzas sellaron una contundente victoria de 14 carreras por 6 ante los Gallos de Sancti Spíritus en el estadio Victoria de Girón. El triunfo colocó a los yumurinos con ventaja en la serie de cuartos de final de la 64 Serie Nacional de Béisbol y los acerca a las semifinales.

Celebración en el dugout matancero tras la victoria

Yamichel Pérez en plena faena desde el montículo

El zurdo fue dueño absoluto del partido. Su dominio se reflejó en seis ponches y un control efectivo de la ofensiva espirituana, sosteniendo el juego desde el primer inning y marcando el ritmo del desafío.

Hanyelo Videt conecta imparable.

El jardinero derecho respondió a la confianza del cuerpo técnico con una jornada ofensiva productiva. Su rendimiento lo ratifica como uno de los bateadores más consistentes del lineup matancero en la postemporada.

Cambios en el pitcheo espirituano

Tras desatarse la ofensiva yumurina, los gallos buscan en su bullpen como apaciguar el encuentro.

Yurisbel Gracial cruza el home plate

Gracial volvió a mostrar su capacidad para producir en momentos clave, sumándose a una ofensiva que castigó sin tregua al pitcheo rival durante toda la tarde.

Panorámica del estadio Victoria de Girón

El “Pantano” fue testigo de una actuación convincente de los Cocodrilos, que ahora trasladan la serie al estadio José Antonio Huelga con la mirada puesta en cerrar los cuartos de final.

Silvio Iturralde salva el encuentro

El joven lanzador derecho llega al rescate en el 6 encuentro cuando la ofensiva espirituana comenzó a descontar carreras del marcador para intentar quedarse con el encuentro.