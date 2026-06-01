Infancia: Su día, su futuro

Es 1 de junio. Celebramos el Día Mundial de la Infancia, una fecha que nació en 1949 para proteger a los niños tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la masacre de Lídice.
Por eso, más que nunca, debemos luchar por la paz. Este día nos invita a mirar a los niños: sus juegos, sus escuelas, sus sueños. Cada foto cuenta una verdad: la infancia es hoy. Cuidémosla con paz.
(Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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