Masacre en el palacio de Los Cocodrilos

El saldo final: 14 a 6. Una verdadera masacre perpetraron Los Cocodrilos de Matanzas comandados desde el box por el experimentado Yamichel Pérez, en el segundo partido de los playoffs del béisbol cubano frente a los Gallos de Sancti Spíritus.

Al zurdo le pegaron 7 imparables, le anotaron 3 carreras y ponchó a 6 en cinco entradas de labor. El un, dos, tres de la batería yumurina no da tregua a ningún lanzador y conforman una combinación de peligro para cualquier rival.

Yurisbel Gracial y José Amaury Noroña la sacaron del terreno, este último en dos ocasiones, ambos con una fuerza descomunal.

También hicieron de las suyas, Luis Ángel Sánchez, Aníbal Medina, Juan Miguel Martínez y Ariel Martínez, todos con carreras impulsadas y buen tacto al bate.

Mención aparte para Hanyelo Videt, una vez más formidable en estos playoffs y pareciera que tiene combustible infinito cuando de jugar pelota se trata.

De manera general al equipo se le nota un cambio sustancial con respecto a temporadas anteriores, no solo en el estado de forma sino también en la disciplina en el home y corrido de bases.

A este ritmo es poco probable que las acciones regresen al Victoria de Girón, pues Sancti Spíritus se muestra endeble ante Matanzas en todos los aspectos del juego.

Mañana será día de traslado y el sábado a la 1:30 de la tarde se volverán a medir en el estadio José Antonio Huelga de la capital espirituana. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Fotos: Maxdiel Fernández Padrón

