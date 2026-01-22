Teatro Cubano: matanceros en Jornada Villanueva

Cada 22 de enero se conmemora el Día del Teatro Cubano, a raíz de los trágicos sucesos de 1869 en el Teatro Villanueva. En Matanzas, el agasajo por la Jornada Villanueva comenzó el pasado día 2 con La Función más larga, en el Parque de la Libertad, y se realizarán homenajes y reconocimientos hasta su clausura el 29 del mes en curso.

Esta edición, que recuerda el 157 aniversario de aquel episodio fundacional, sirve de marco para celebrar varios hitos culturales locales: los 25 años de Teatro Icarón, los 15 de Teatro El Portazo, los 30 de la Galería El Retablo y el 10 aniversario del Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana.

Fotos: Izet Morales Rodríguez

La agenda es diversa. El colectivo, dirigido por Miriam Muñoz, ya da los toques finales para el estreno de la obra Baños Públicos, de Esther Suárez Durán, como parte de la celebración por el cuarto de siglo de Icarón.

Se desarrollaron eventos teóricos como el II Laboratorio Archivo de la Memoria Escénica, donde se analizó la conexión de la documentación local con redes latinoamericanas y la relación entre archivo y museo.

Así, entre el bullicio de las funciones en plazas y parques y la reflexión en espacios de estudio, Matanzas demuestra que el teatro es un arte que trasciende las salas tradicionales.

Esta jornada no solo mira al pasado, sino que activa los escenarios del presente con un claro objetivo: llevar el arte, en todas sus formas, al encuentro directo con la comunidad. (Por: Izet Morales Rodríguez/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también