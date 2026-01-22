Cultura

Teatro Cubano: matanceros en Jornada Villanueva

Periódico Girón 22 de enero de 2026 0 comment
Teatro Cubano, matanceros en Jornada Villanueva. Foto: Izet Morales Rodríguez

Cada 22 de enero se conmemora el Día del Teatro Cubano, a raíz de los trágicos sucesos de 1869 en el Teatro Villanueva. En Matanzas, el agasajo por la Jornada Villanueva comenzó el pasado día 2 con La Función más larga, en el Parque de la Libertad, y se realizarán homenajes y reconocimientos hasta su clausura el 29 del mes en curso.

Esta edición, que recuerda el 157 aniversario de aquel episodio fundacional, sirve de marco para celebrar varios hitos culturales locales: los 25 años de Teatro Icarón, los 15 de Teatro El Portazo, los 30 de la Galería El Retablo y el 10 aniversario del Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana.

Teatro Icarón
Galería El Retablo
Sede de Teatro El Portazo
Casa de la Memoria Escénica
Fotos: Izet Morales Rodríguez

La agenda es diversa. El colectivo, dirigido por Miriam Muñoz, ya da los toques finales para el estreno de la obra Baños Públicos, de Esther Suárez Durán, como parte de la celebración por el cuarto de siglo de Icarón.

Obra Baños Públicos

Obra Baños Públicos
Obra Baños Públicos

Se desarrollaron eventos teóricos como el II Laboratorio Archivo de la Memoria Escénica, donde se analizó la conexión de la documentación local con redes latinoamericanas y la relación entre archivo y museo.

Así, entre el bullicio de las funciones en plazas y parques y la reflexión en espacios de estudio, Matanzas demuestra que el teatro es un arte que trasciende las salas tradicionales.

Artes Visuales
Artes Visuales
Artes Visuales
Artes Visuales

Esta jornada no solo mira al pasado, sino que activa los escenarios del presente con un claro objetivo: llevar el arte, en todas sus formas, al encuentro directo con la comunidad. (Por: Izet Morales Rodríguez/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Arte danzario
Artes escénicas
Arte danzario
Artes Visuales
Teatro Callejero

Entrega de Premio a Nelson Beatón en Matanzas, por su obra Azul. Foto: tomada de cubaliteraria.cu

Tarde itinerante de los bienes muebles, espacio que fomenta la conservación del patrimonio, en esta ocasión tomó los predios del Hotel Louvre en Matanzas

Casa de la Memoria Escénica en Matanzas. Foto: tomada de la página de Facebook de la Casa de la Memoria Escénica en Matanzas

